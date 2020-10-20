Паста Амосова: вкусно и очень полезно!

Паста Амосова. Амосов – академик, кардиохирург. Именно он создал рецепт этой уникальной пасты. Она укрепляет сосуды, сердечную мышцу. Повышает иммунитет.

Паста Амосова: ингредиенты

Инжир, курага, изюм, чернослив, грецкие орехи – все по двести (200) гр 200 (двести) мл – меда 1 (одна) шт – лимона

Паста Амосова: рецепт

Лимон ошпарьте кипятком. Нарежьте его на части. Косточки удалите

Сухофрукты, орехи и лимон перекрутите через мясорубку. Добавьте мед и перемешайте

Переложите пасту по баночкам и герметично закройте крышкой

В холодильнике паста может хранится от одной недели до одного месяца

Паста Амосова готова!

Ее нужно употреблять с утра, натощак. Если же у вас имеются какие – либо проблемы с желудком. То лучше после еды. Итак, по одной чайной ложке три раза в день. Особенно полезна такая паста во время холодов. В сезон гриппа и простуд.

Также, паста Амосова показана тем, кто перенес какие- л ибо операции, и организму нужно восстановиться. Обязательно поделитесь рецептом этого чуда – средства со своими родными и близкими. Будьте здоровы.

У детишек, если нет аллергии на эти ингредиенты, то обязательно можно им давать хотя бы раз в день!