Паста Амосова: вкусно и очень полезно!

Паста Амосова. Амосов – академик, кардиохирург. Именно он создал рецепт этой уникальной пасты. Она укрепляет сосуды, сердечную мышцу. Повышает иммунитет.
Паста Амосова: ингредиенты
- Инжир, курага, изюм, чернослив, грецкие орехи – все по двести (200) гр
- 200 (двести) мл – меда
- 1 (одна) шт – лимона
Паста Амосова: рецепт
- Лимон ошпарьте кипятком. Нарежьте его на части. Косточки удалите
- Сухофрукты, орехи и лимон перекрутите через мясорубку. Добавьте мед и перемешайте
- Переложите пасту по баночкам и герметично закройте крышкой
- В холодильнике паста может хранится от одной недели до одного месяца
Паста Амосова готова!
Ее нужно употреблять с утра, натощак. Если же у вас имеются какие – либо проблемы с желудком. То лучше после еды. Итак, по одной чайной ложке три раза в день. Особенно полезна такая паста во время холодов. В сезон гриппа и простуд.
Также, паста Амосова показана тем, кто перенес какие- л ибо операции, и организму нужно восстановиться. Обязательно поделитесь рецептом этого чуда – средства со своими родными и близкими. Будьте здоровы.
У детишек, если нет аллергии на эти ингредиенты, то обязательно можно им давать хотя бы раз в день!
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