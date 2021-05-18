Вкусный обед или ужин из простых продуктов. Что приготовить из фарша: мясные штрули быстро и вкусно

Немецкая кухня богата на разнообразные, очень вкусные и простые блюда. Вот и этот рецепт поможет сделать очень простое, но оригинальное и сытное блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода, 150 мл;
- мука, 370 г;
- масло растительное, 2 ст.л;
- яйцо, 1 шт;
- соль.
Для приготовления начинки необходимо:
- фарш любой, 300 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- зелень;
- соль, перец, специи;
- по желанию картофель.
Процесс приготовления
В теплой воде растворяем соль, вливаем растительное масло и добавляем яйцо.
Муку просеиваем и частями вводим в массу, вымешиваем тесто. Должно получиться таким, как для пельменей. Накрываем тесто и оставляем на 30 минут.
Лук мелко режем, морковь трем на терке и обжариваем на растительном масле.
Фарш заправляем солью и перцем, всыпаем любимые специи и хорошо перемешиваем.
Совет: в фарш можно добавить много зелени, они лишней не будет. Всем любителям пикантности, можно добавить и чеснок по вкусу.
В фарш еще вводим половину овощной зажарки и перемешиваем.
Если есть желание, картофель режем кусочками и укладываем его к овощам в сковороду.
Тесто раскатываем в тонкий пласт, выкладываем фарш ровным слоем и сворачиваем рулет.
Режем его на порционные рулетики и выкладываем слоем на картофель в сковороде.
Наливаем воду, около 200 мл и накрываем крышкой.
Когда вода закипит, уменьшаем огонь и тушим 30 минут.
При подаче посыпаем рубленой зеленью.
Ароматное и сытное блюдо отлично подходит в качестве обеда или ужина. Можно сделать его и на пикнике.
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