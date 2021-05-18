Вкусный обед или ужин из простых продуктов. Что приготовить из фарша: мясные штрули быстро и вкусно

Немецкая кухня богата на разнообразные, очень вкусные и простые блюда. Вот и этот рецепт поможет сделать очень простое, но оригинальное и сытное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода, 150 мл;

мука, 370 г;

масло растительное, 2 ст.л;

яйцо, 1 шт;

соль.

Для приготовления начинки необходимо:

фарш любой, 300 г;

лук и морковь по 1 шт;

зелень;

соль, перец, специи;

по желанию картофель.

Процесс приготовления

В теплой воде растворяем соль, вливаем растительное масло и добавляем яйцо.

Муку просеиваем и частями вводим в массу, вымешиваем тесто. Должно получиться таким, как для пельменей. Накрываем тесто и оставляем на 30 минут.

Лук мелко режем, морковь трем на терке и обжариваем на растительном масле.

Фарш заправляем солью и перцем, всыпаем любимые специи и хорошо перемешиваем.

Совет: в фарш можно добавить много зелени, они лишней не будет. Всем любителям пикантности, можно добавить и чеснок по вкусу.

В фарш еще вводим половину овощной зажарки и перемешиваем.

Если есть желание, картофель режем кусочками и укладываем его к овощам в сковороду.

Тесто раскатываем в тонкий пласт, выкладываем фарш ровным слоем и сворачиваем рулет.

Режем его на порционные рулетики и выкладываем слоем на картофель в сковороде.

Наливаем воду, около 200 мл и накрываем крышкой.

Когда вода закипит, уменьшаем огонь и тушим 30 минут.

При подаче посыпаем рубленой зеленью.

Ароматное и сытное блюдо отлично подходит в качестве обеда или ужина. Можно сделать его и на пикнике.