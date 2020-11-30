Самые вкусные пирожные: рецепты на любой вкус

1. Заварные пирожные с нежной начинкой



Объем используемого стакана — 250 мл.

Ингредиенты:

Для теста:

Яйцо — 3 шт.

Вода — 1 стак.

Мука — 1 стак.

Сливочное масло — 100 г

Для крема:

Творожная масса — 400 г

Фруктовый йогурт с кусочками фруктов — 300 мл

Приготовление:

1. Замесить тесто: в кастрюльку налить воду, довести до кипения, убавить огонь до минимума. Добавить все масло, щепотку соли. Быстро добавить муку и мешать, пока к стенкам ничего не будет прилипать. Тесто для заварных пирожных немного остудить. Добавить яйцо и тщательно перемешать. Постепенно добавить остальные яйца. Тесто должно получиться достаточно густым, чтобы не стекало с ложки и не расплывалось на листе.

2. Включить духовку для разогрева на 200 °C. На противень, застеленный пергаментом, с помощью кондитерского мешка выложить тесто. В течение 20 минут выпекать в духовке при 200 °C. После этого убавить температуру до 170-180 °C и выпекать до выраженного золотисто-румяного цвета. Духовку во время приготовления заварных пирожных ни в коем случае не открывать! После приготовления дать заварным пирожным постоять в духовке минут 5-10, затем открыть духовку и дать постоять еще 5-10 минут. Затем вынуть эклеры и наполнить кремом.

3. Для крема: все ингредиенты соединить и взбить миксером до воздушной однородной массы.

2. Пирожное «Картошка»



Все гениальное — просто! Обалденно вкусное пирожное, не требующее выпечки.

Ингредиенты:

Песочное печенье — 700-900 г

Сгущенное молоко — 1 банка

Сливочное масло — 200 г

Какао-порошок — 5 ч. л.

Вино (по желанию) — 3-4 ст. л.

Приготовление:

1. Печенье пропустить через мясорубку.

2. Сгущенку смешать с маслом.

3. Добавить какао и, по желанию, вино.

4. Добавить печенье и все хорошенько перемешать.

5. Из получившейся массы сформировать пирожные в виде картошки.

6. Поставить пирожные в холодильник на 5–6 часов. Пирожное перед охлаждением можно обвалять в посыпке, украсить кремом или орехами.

3. Шоколадные пирожные с вишней



Рецепт очень простой, справиться может даже начинающий кулинар. Но торопиться кушать их не нужно, глазурь должна хорошо застыть.

Ингредиенты:

Мука — 2 стак.

Сахар — 2 стак.

Сливочное масло — 230 г

Сливки жирностью 10% — 0,5 стак.

Яйца — 2 шт.

Какао — 4 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Соль — 0,25 ч. л.

Для крема:

Сливочный сыр — 300 г

Сливки жирностью 35% — 150 г

Сахарная пудра — 0,5 стак.

Кирш (по желанию) — 1 ст. л.

Для глазури:

Сливки жирностью 35% — 1,5 стак.

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Шоколад — 300 г

Вишня для коктейлей — 1 банка

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 175 °С. Застелите противень размером 32х40 см бумагой для выпечки. В миске смешайте муку, сахар и соль. В кастрюле растопите сливочное масло. Положите какао в растопленное масло и перемешайте. Влейте 1 стакан кипятка в кастрюлю и кипятите 30 секунд. Влейте горячую смесь в муку, перемешайте и немного остудите. В это время взбейте венчиком яйца, добавьте сливки, экстракт ванили и разрыхлитель. Перелейте эту смесь в тесто и размешайте. Вылейте тесто на противень, разровняйте и выпекайте 20 минут. Достаньте из духовки, переложите корж на решетку и полностью остудите.

2. Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой и киршем (если используете). Отдельно взбейте холодные сливки, пока они не увеличатся в объеме. Добавьте сливки к сливочному сыру и снова взбейте до пышной массы.

3. Глазурь. Поломайте шоколад на небольшие кусочки. Налейте сливки в сотейник и поставьте на огонь, доведите до кипения, но не кипятите. Добавьте экстракт ванили.

4. При помощи круглой формочки диаметром 6 см вырежьте из коржа 20 кружков.

5. Переложите сливочный крем в кондитерский мешок с круглой насадкой и выдавите крем на 10 бисквитных кружков. Накройте оставшимися кружками и переложите пирожные на решетку, поставленную на противень.

6. Полейте пирожные глазурью и оставьте до застывания. Украсьте верх пирожных вишней.

4. Лимонные пирожные



Ингредиенты:

Большой лимон — 1 шт.

Мука — 320 г

Мелкий сахар — 2 стак.

Сахарная пудра — 0,5 стак.

Сахарная пудра (для подачи) — по вкусу

Сливочное масло — 200 г

Сливочное масло (для смазывания) — на глаз

Большие яйца — 4 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Вымойте лимон щеткой. Мелкой теркой снимите с лимона цедру, разрежьте его пополам и выжмите сок, можно вместе с частью мякоти, главное – без косточек.

2. Возьмите прямоугольную форму 30х20 см. Смажьте форму маслом, застелите бумагой для выпечки так, чтобы края немного свисали, бумагу также смажьте маслом. Разогрейте духовку до 180°С.

3. Слегка размягчите масло при комнатной температуре. Смешайте 280 г муки с сахарной пудрой и половиной цедры в плоской миске. Положите масло и при помощи вилки смешайте с мучной смесью, чтобы получились крошки.

4. Выложите эти крошки в форму ровным слоем, чуть прижимая. Поставьте в духовку и выпекайте до золотистого цвета, 20–25 минут.

5. Пока основа запекается, взбейте яйца с сахаром в пышную пену, добавьте оставшуюся лимонную цедру и сок, а также смесь разрыхлителя и оставшейся муки. Взбейте до однородности.

6. Залейте получившейся смесью горячую основу. Верните в духовку и запекайте, пока не пропечется центр верхнего слоя, примерно 25 минут. Остудите на решетке в форме, затем аккуратно выньте за края бумаги, остудите на решетке полностью. Нарежьте на квадратики, посыпьте пудрой и подавайте.

5. Шоколадные пирожные



Ингредиенты:

Для теста:

Яйца — 6 шт.

Сахар — 6 ст. л.

Мука — 6 ст. л.

Какао — 2 ст. л.

Для крема:

Сливочное масло комнатной температуры — 200 г

Сахарная пудра — 200 г

Ванильный сахар — 1 пакетик

Сливочный сыр — 400 г

Приготовление:

1. Для теста: все ингредиенты перемешиваем ложкой. Противень (35х28 см) застилаем бумагой для выпечки и распределяем все тесто равномерно. Выпекаем в разогретой до 180-200 °C духовке до готовности.

2. Готовый бисквит выкладываем на полотенце. Даем остыть. Затем переворачиваем, снимаем бумагу и разрезаем бисквит на две части вдоль. Каждую часть заворачиваем в полотенце (одну часть бисквита одной стороной полотенца, другую – другой).

3. Для крема: взбиваем миксером до однородности масло, пудру и сахар. Затем добавляем сливочный сыр и еще раз хорошенько взбиваем.

4. Разворачиваем бисквит.

5. В серединку выкладываем начинку. Рассчитываем так, чтобы при сворачивании два конца соединились и ничего лишнего не вылезло. Заворачиваем и прижимаем немного, чтобы все зафиксировалось и не раскрылось.

6. Со второй частью поступаем так же.

7. Держим в холодильнике 1 час, а затем разрезаем на пирожные нужного вам размера. Для красоты (если есть время) пирожные можно залить шоколадной глазурью, а сверху посыпать кокосовой стружкой. А еще можно в серединку положить ягоды или фрукты.