Салат Бунито. Этот салат съедают первым

Салат Бунито получается очень красивым на вид и безумно вкусным.
Салат Бунито: ингредиенты
- Твёрдый сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Картофель – 2 шт. (две штуки)
- Отварное мясо – 200 г. (двести грамм)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Сметана – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 1-2 з. (один-два зубчика)
- Любые маринованные грибы – 200 г. (двести грамм)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель отварите.
- Мелкими кусочками режьте лук и до готовности обжарьте на растительном масле.
- Небольшими кусочками режьте мясо и грибы.
- На крупной тёрке натрите морковь.
- Натрите отдельно картофель.
- В равных пропорциях смешайте майонез и сметану для соуса.
- Соберите салат в кольце или разъёмной форме.
- Мясо смешайте с соусом, парой ложек и пропущенным через пресс чесноком.
- Слои: грибы; лук и немного соуса; картофель солите, перчите и смажьте соусом, морковь и соус, мясо.
- Присыпьте сверху тёртым сыром и на 3 часа положите в холодильник, предварительно накрыв пищевой плёнкой.
Салат Бунито — невероятно вкусный и красивый.
Приятного аппетита!
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