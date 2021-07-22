Салат Бунито. Этот салат съедают первым

Салат Бунито получается очень красивым на вид и безумно вкусным.

Салат Бунито: ингредиенты

Салат Бунито

  1. Твёрдый сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  2. Картофель – 2 шт. (две штуки)
  3. Отварное мясо – 200 г. (двести грамм)
  4. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  5. Сметана – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  6. Лук – 1 шт. (одна штука)
  7. Чеснок – 1-2 з. (один-два зубчика)
  8. Любые маринованные грибы – 200 г. (двести грамм)
  9. Перец – по вкусу
  10. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Картофель отварите.
  • Мелкими кусочками режьте лук и до готовности обжарьте на растительном масле.
  • Небольшими кусочками режьте мясо и грибы.
  • На крупной тёрке натрите морковь.
  • Натрите отдельно картофель.
  • В равных пропорциях смешайте майонез и сметану для соуса.
  • Соберите салат в кольце или разъёмной форме.
  • Мясо смешайте с соусом, парой ложек и пропущенным через пресс чесноком.
  • Слои: грибы; лук и немного соуса; картофель солите, перчите и смажьте соусом, морковь и соус, мясо.
  • Присыпьте сверху тёртым сыром и на 3 часа положите в холодильник, предварительно накрыв пищевой плёнкой.

Салат Бунито — невероятно вкусный и красивый.

Салат Бунито. Этот салат съедают первым 2

Приятного аппетита!

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