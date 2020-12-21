Шоколадные конфеты с вафлями: для тех, кто не любит творог

Шоколадные конфеты с вафлями! Если Ваши детки не любят творог, то попробуйте приготовить вкусные конфеты из творога. Процесс приготовления занимает мало времени и нужно всего лишь 4 ингредиента для их приготовления.

Шоколадные конфеты с вафлями: ингредиенты

двести граммов творога

сто пятьдесят граммов вафлей (можно взять сливочные или шоколадные)

две столовые ложки сгущенного молока – по необходимости

тридцать граммов шоколада или же какао-порошка, кокосовой стружки или дробленного ореха — для обвалки

Шоколадные конфеты с вафлями: как приготовить

Вафли разбить на мелкие кусочки и отправить в чашу для блендера.

Блендером измельчить вафли до однородности.



После в блендер отправить творог.

Снова все взбить блендером до получения однородной массы.

Если творог слишком сухой, то можно добавить пару ложечек сгущеного молока. Готовая масса должна получиться довольно пластичной.

Переложить получившуюся массу в миску.

Взять чайную ложку получившейся массы и скатать шарик.

Таким образом скатать шарики из всей массы.

Шоколад натереть на крупной терке на плоскую тарелочку.

Обвалять получившиеся шарики в шоколадной стружке. Можно вместо шоколада взять какао-порошок или кокосовую стружку, или дробленные орех – кому как больше нравится.

Готовые конфеты на тарелочке и отправить в холодильник, чтобы они окрепли и стали упругими.

Вот мы и приготовили всего лишь из 4 ингредиентов вкуснейшие конфеты. Такие конфеты из творога можно подавать к чаю. На вкус конфеты получаются не приторно сладкими. Очень простой, доступный и вкусный рецепт – обязательно им воспользуйтесь.

Переложите конфеты в красивую вазочку и подайте к столу.

Шоколадные конфеты с вафлями: готовы

Приятного чаепития!