Скатерть-Самобранка

5 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена20 декабря, 8:35
    Очень неплохо, спасибо)Шикарный вкусный ...
  • Jelena L17 декабря, 22:23
    КЛАССНОЕ СРЕДСТВО. РАНЬШЕ ТАКОЕ ДЕЛАЛА. СЕЙЧАС В НЕГО ЕЩЕ ДОБАВЛЯЮ СУХУЮ ГОРЧИЦУ И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЧУТЬ НАШАТЫРЯ. ХРАН...До блеска отмываю...
  • Ирина Новичихина14 декабря, 19:16
    Ну, насмешили! С чего это вдруг лимон с уксусом в реакцию вступят? От одной этой фразы стало понятно, что автор "не в...Жена сама «прокач...

Шоколадные конфеты с вафлями: для тех, кто не любит творог

Шоколадные конфеты с вафлями! Если Ваши детки не любят творог, то попробуйте приготовить вкусные конфеты из творога. Процесс приготовления занимает мало времени и нужно всего лишь 4 ингредиента для их приготовления.

Шоколадные конфеты с вафлями: ингредиенты

  • двести граммов творога
  • сто пятьдесят граммов вафлей (можно взять сливочные или шоколадные)

Шоколадные конфеты с вафлями

  • две столовые ложки сгущенного молока – по необходимости
  • тридцать граммов шоколада или же какао-порошка, кокосовой стружки или дробленного ореха — для обвалки

Шоколадные конфеты с вафлями: как приготовить

  • Вафли разбить на мелкие кусочки и отправить в чашу для блендера.
  • Блендером измельчить вафли до однородности.
  • Шоколадные конфеты с вафлями: для тех, кто не любит творог
  • После в блендер отправить творог.
  • Снова все взбить блендером до получения однородной массы.
  • Если творог слишком сухой, то можно добавить пару ложечек сгущеного молока. Готовая масса должна получиться довольно пластичной.
  • Переложить получившуюся массу в миску.
  • Взять чайную ложку получившейся массы и скатать шарик.
  • Таким образом скатать шарики из всей массы.
  • Шоколад натереть на крупной терке на плоскую тарелочку.
  • Обвалять получившиеся шарики в шоколадной стружке. Можно вместо шоколада взять какао-порошок или кокосовую стружку, или дробленные орех – кому как больше нравится.
  • Готовые конфеты на тарелочке и отправить в холодильник, чтобы они окрепли и стали упругими.

Шоколадные конфеты с вафлями: для тех, кто не любит творог

Вот мы и приготовили всего лишь из 4 ингредиентов вкуснейшие конфеты. Такие конфеты из творога можно подавать к чаю. На вкус конфеты получаются не приторно сладкими. Очень простой, доступный и вкусный рецепт – обязательно им воспользуйтесь.

Переложите конфеты в красивую вазочку и подайте к столу.

Шоколадные конфеты с вафлями: готовы

Приятного чаепития!

 

Шоколадные конфеты с вафлями: для тех, кто не любит творог - На Кухне

Шоколадные конфеты с вафлями! Если Ваши детки не любят творог, то попробуйте приготовить вкусные конфеты из творога. Процесс приготовления занимает мало времени и нужно всего лишь 4 ингредиента для их приготовления.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх