Шоколадные конфеты с вафлями! Если Ваши детки не любят творог, то попробуйте приготовить вкусные конфеты из творога. Процесс приготовления занимает мало времени и нужно всего лишь 4 ингредиента для их приготовления.
Шоколадные конфеты с вафлями: ингредиенты
- двести граммов творога
- сто пятьдесят граммов вафлей (можно взять сливочные или шоколадные)
- две столовые ложки сгущенного молока – по необходимости
- тридцать граммов шоколада или же какао-порошка, кокосовой стружки или дробленного ореха — для обвалки
Шоколадные конфеты с вафлями: как приготовить
- Вафли разбить на мелкие кусочки и отправить в чашу для блендера.
- Блендером измельчить вафли до однородности.
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- После в блендер отправить творог.
- Снова все взбить блендером до получения однородной массы.
- Если творог слишком сухой, то можно добавить пару ложечек сгущеного молока. Готовая масса должна получиться довольно пластичной.
- Переложить получившуюся массу в миску.
- Взять чайную ложку получившейся массы и скатать шарик.
- Таким образом скатать шарики из всей массы.
- Шоколад натереть на крупной терке на плоскую тарелочку.
- Обвалять получившиеся шарики в шоколадной стружке. Можно вместо шоколада взять какао-порошок или кокосовую стружку, или дробленные орех – кому как больше нравится.
- Готовые конфеты на тарелочке и отправить в холодильник, чтобы они окрепли и стали упругими.
Вот мы и приготовили всего лишь из 4 ингредиентов вкуснейшие конфеты. Такие конфеты из творога можно подавать к чаю. На вкус конфеты получаются не приторно сладкими. Очень простой, доступный и вкусный рецепт – обязательно им воспользуйтесь.
Переложите конфеты в красивую вазочку и подайте к столу.
Шоколадные конфеты с вафлями: готовы
Приятного чаепития!
Шоколадные конфеты с вафлями: для тех, кто не любит творог - На Кухне
Шоколадные конфеты с вафлями! Если Ваши детки не любят творог, то попробуйте приготовить вкусные конфеты из творога. Процесс приготовления занимает мало времени и нужно всего лишь 4 ингредиента для их приготовления.
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