Сметанник. Не устаю благодарить того, кто придумал этот рецепт

С этим рецептом даже тесто делать не надо. Хвала тому человеку, кто его придумал. Если не считать запекания и остывания, трачу 5 минут, чтоб его сделать.

Этот рецепт я видела в какой-то кулинарной книжке уже очень давно. Но исходя из некоторого неудачного опыта, все не решалась его испробовать. Как оказалось, зря. Ой, ребята! Как же вкусно получается. Слов нет, чтоб передать.

К 250 граммам муки добавляю сахара 130 граммов и 5 граммов разрыхлителя. Все хорошо перемешиваю, чтобы все продукты объединились. 100 граммов замороженного сливочного масла тру прямо в сухую смесь на мелкой терке.

Быстро, чтобы масло не успело согреться, перетираю все в однородную крошку. Тесто готово!

Теперь дело за заливкой. К 400 граммам сметаны любой жирности добавляю 70 граммов сахара, ванильный сахар и 2 яйца, все хорошо перемешиваю. И заливка готова!

В разъемную форму диаметром 20 см выкладываю не сильно толстым слоем часть крошки из муки и масла и слегка ее утрамбовываю.

Сверху наливаю немного заливки. Таким образом чередую слои. Последним слоем должна быть крошка.

Сверху на крошку выкладываю 30 граммов сливочного масла, которое порезала на тонкие небольшие пластики.

Выпекаю при температуре 160 градусов примерно 1 час. Через час вынимаю сметанник из духовки. Он еще немного колышется, жидковат и хорошо поднялся, но немного опадет, ничего страшного. Хуже от этого он точно не станет.

Теперь, зная его вкус, надо набраться терпения и дать ему хорошо остыть. На это уйдет часа 3-4. Как только сметанник остынет, его можно вынимать из формы. Можно припылить сахарной пудрой для красоты. Но необязательно, он и так хорош.