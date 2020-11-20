Мясной Наполеон — праздничный рецепт. Все ахнут от восторга

Этому рецепту уже несколько лет и я всегда готовлю такую закуску на праздничный стол. Своим оригинальным и красивым внешним видом, эта закуска всегда вызывает аппетит у всех гостей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тесто бездрожжевое слоеное, 1 упаковка;

куриное мясо отварное, 2 окорочка;

огурцы маринованные, 3 – 4 шт;

майонез, 1 ст.л;

сыр, 60 г;

помидоры, 3 шт;

чеснок, 1 зубчтик;

укроп и петрушка;

майонез, 1 ст.л;

ветчина;

майонез.

Для приготовления крема необходимо:

сыр творожный, 140 г;

сметана жирная, 100 г.

Процесс приготовления

Первая начинка: режем мясо мелкими кусочками, а огурцы трем на крупной терке. Смешиваем огурцы и мясо, добавляем перец и майонез.

Совет: берите бедро или окорочки – мясо тогда получается более сочным.

Вторая начинка: зелень мелко рубим, сыр трем на крупной терке.

Помидоры режем на 2 части, убираем семена и потом режем мелкими кусочками.

Смешиваем все эти продукты с тертым чесноком и майонезом.

Тесто режем на 4 части и каждый слегка раскатываем – все части должны быть одинаковыми.

Обрезаем по форме, накалываем вилкой и выпекаем при 200 градусах в течение 10 минут. Остужаем.

Формируем торт на плоской тарелке.

На первый корж выкладываем первую начинку, накрываем коржом.

Выкладываем вторую начинку и накрываем коржом, смазываем его майонезом.

Выкладываем ломтики ветчины, накрываем коржом и выкладываем еще первую начинку.

Накрываем коржом.

Придавливаем торт доской и оставляем на 4 часа, а лучше на ночь.

Сыр смешиваем со сметаной и смазываем весь торт со всех сторон.

Украшаем зеленью и овощами.