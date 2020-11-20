Мясной Наполеон — праздничный рецепт. Все ахнут от восторга

Этому рецепту уже несколько лет и я всегда готовлю такую закуску на праздничный стол. Своим оригинальным и красивым внешним видом, эта закуска всегда вызывает аппетит у всех гостей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- тесто бездрожжевое слоеное, 1 упаковка;
- куриное мясо отварное, 2 окорочка;
- огурцы маринованные, 3 – 4 шт;
- майонез, 1 ст.л;
- сыр, 60 г;
- помидоры, 3 шт;
- чеснок, 1 зубчтик;
- укроп и петрушка;
- майонез, 1 ст.л;
- ветчина;
- майонез.
Для приготовления крема необходимо:
- сыр творожный, 140 г;
- сметана жирная, 100 г.
Процесс приготовления
Первая начинка: режем мясо мелкими кусочками, а огурцы трем на крупной терке. Смешиваем огурцы и мясо, добавляем перец и майонез.
Совет: берите бедро или окорочки – мясо тогда получается более сочным.
Вторая начинка: зелень мелко рубим, сыр трем на крупной терке.
Помидоры режем на 2 части, убираем семена и потом режем мелкими кусочками.
Смешиваем все эти продукты с тертым чесноком и майонезом.
Тесто режем на 4 части и каждый слегка раскатываем – все части должны быть одинаковыми.
Обрезаем по форме, накалываем вилкой и выпекаем при 200 градусах в течение 10 минут. Остужаем.
Формируем торт на плоской тарелке.
На первый корж выкладываем первую начинку, накрываем коржом.
Выкладываем вторую начинку и накрываем коржом, смазываем его майонезом.
Выкладываем ломтики ветчины, накрываем коржом и выкладываем еще первую начинку.
Накрываем коржом.
Придавливаем торт доской и оставляем на 4 часа, а лучше на ночь.
Сыр смешиваем со сметаной и смазываем весь торт со всех сторон.
Украшаем зеленью и овощами.
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