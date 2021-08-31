Салат Французский. Очень простой и вкусный салатик

Салат Французский хорош тем, что он готовится очень просто и быстро, а на вкус просто бесподобен.
Салат Французский: ингредиенты
- Варёные яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Яблоко – 2 шт. (две штуки)
- Свежая морковь – 2 шт. (две штуки)
- Лук
- Майонез
- Сыр
Способ приготовления:
- 1 слой – обжаренный лук с майонезом
- 2 слой – 1 яблоко натёртое на крупной тёрке и смажьте майонезом
- 3 слой – 2 яйца натёртые на крупной тёрке и смажьте майонезом
- 4 слой – 1 морковь натёртая на мелкой тёрке и смажьте майонезом
- 5 слой — натёртый на мелкой тёрке сыр
- Повторяйте слои: яблок, яйца, морковь и сыр.
Салат Французский — очень простой, но невероятно вкусный.
Готовьте на здоровье!
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