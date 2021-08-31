Салат Французский. Очень простой и вкусный салатик

Салат Французский хорош тем, что он готовится очень просто и быстро, а на вкус просто бесподобен.

Салат Французский: ингредиенты

Варёные яйца – 4 шт. (четыре штуки) Яблоко – 2 шт. (две штуки) Свежая морковь – 2 шт. (две штуки) Лук Майонез Сыр

Способ приготовления:

1 слой – обжаренный лук с майонезом

2 слой – 1 яблоко натёртое на крупной тёрке и смажьте майонезом

3 слой – 2 яйца натёртые на крупной тёрке и смажьте майонезом

4 слой – 1 морковь натёртая на мелкой тёрке и смажьте майонезом

5 слой — натёртый на мелкой тёрке сыр

Повторяйте слои: яблок, яйца, морковь и сыр.

Салат Французский — очень простой, но невероятно вкусный.

Готовьте на здоровье!