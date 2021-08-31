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Салат Французский. Очень простой и вкусный салатик

Салат Французский хорош тем, что он готовится очень просто и быстро, а на вкус просто бесподобен.

Салат Французский: ингредиенты

Салат Французский. Очень простой и вкусный салатик 4

  1. Варёные яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  2. Яблоко – 2 шт. (две штуки)
  3. Свежая морковь – 2 шт. (две штуки)
  4. Лук
  5. Майонез
  6. Сыр

Способ приготовления:

  • 1 слой – обжаренный лук с майонезом
  • 2 слой – 1 яблоко натёртое на крупной тёрке и смажьте майонезом
  • 3 слой – 2 яйца натёртые на крупной тёрке и смажьте майонезом
  • 4 слой – 1 морковь натёртая на мелкой тёрке и смажьте майонезом
  • 5 слой —  натёртый на мелкой тёрке сыр
  • Повторяйте слои: яблок, яйца, морковь и сыр.

Салат Французский — очень простой, но невероятно вкусный.

Салат Французский

Готовьте на здоровье!

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