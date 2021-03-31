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Ленивые хачапури на скорую руку. Палочка выручалочка для занятой хозяйки

Ленивые хачапури на скорую руку! Отличный вариант рецепта, когда нет времени долго готовить, но вы хотите вкусно накормить свою семью или гостей.

Ленивые хачапури на скорую руку

Ленивые хачапури на скорую руку: ингредиенты

  1. 2 (две) шт — яиц
  2. 1 (одна) шт — тортильи
  3. 50 (пятьдесят) гр — сыра моцареллы
  4. 10 (десять) гр — сливочного масла
  5. 15 (пятнадцать) гр — зелени
  6. соль и перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Яйца разбейте в посуду, посолите, поперчите и взбейте вилкой. Сыр натрите на средней терке. Зелень мелко нарежьте
  • Смажьте разогретую сковороду (лучше брать блинницу) сливочным маслом, а затем влейте яйца
  • Обмокните тартилью в яйцо, а затем переверните и дайте яйцам схватиться с одной стороны (менее минуты займет), а затем переверните лепешку на другую сторону. Обжарьте полминуты и снова переверните. Посыпьте тартилью сыром, а затем зеленью
  • При помощи лопатки сверните тартилью с двух сторон в виде конвертика, а затем переверните, чтоб сгибы касались дна сковороды. Обжаривайте еще пару минут Ленивые хачапури на скорую руку получаются изумительно вкусными. Обязательно возьмите этот рецепт палочку — выручалочку на заметку! Будьте здоровы.
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