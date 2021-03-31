Ленивые хачапури на скорую руку. Палочка выручалочка для занятой хозяйки

Ленивые хачапури на скорую руку! Отличный вариант рецепта, когда нет времени долго готовить, но вы хотите вкусно накормить свою семью или гостей.

Ленивые хачапури на скорую руку: ингредиенты

2 (две) шт — яиц 1 (одна) шт — тортильи 50 (пятьдесят) гр — сыра моцареллы 10 (десять) гр — сливочного масла 15 (пятнадцать) гр — зелени соль и перец по вкусу

Рецепт приготовления: