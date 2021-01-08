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Куриное филе на шпажках: идеальная порционная закуска на всех мероприятиях

Куриное филе на шпажках – идеальная закуска для любого мероприятия. Приготовить быстро, к тому же из бюджетных продуктов.

Куриное филе на шпажках: ингредиенты

Сырные палочки из куриного филе

  1. 400 (четыреста) гр – твердого сыра
  2. 100 (сто) гр – муки
  3. 2 (две) шт – куриного филе
  4. Щепотка молотого черного перца
  5. Щепотка соли
  6. Щепотка чесночного порошка
  7. Щепотка паприки
  8. 1 (один) л – подсолнечного масла
  9. 200 (двести) гр – панировочных сухарей
  10. 3 (три) шт – яиц

Куриное филе на шпажках: рецепт

Сырные палочки из куриного филе

  • Смешайте соль, муку и специи
  • Нарежьте сыр брусочками
  • Куриную грудку нарежьте вдоль на тонкие кусочки
  • Сыр насадите на шпажки, и обмотайте филе. Обваляйте все это в муке со специями, потом во взбитых яйцах и панировочных сухарях
  • Обжаривайте во фритюре до появления золотистого цвета

Куриное филе на шпажках готово: Видео

Такую закуску можно взять и на пикник, на работу для перекуса. Также дети будут в полном восторге от такого лакомства, так как сочетание сыра и курицы – великолепное! На здоровье.

Сырные палочки из куриного филе

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