Куриное филе на шпажках: идеальная порционная закуска на всех мероприятиях

Куриное филе на шпажках – идеальная закуска для любого мероприятия. Приготовить быстро, к тому же из бюджетных продуктов.

Куриное филе на шпажках: ингредиенты

400 (четыреста) гр – твердого сыра 100 (сто) гр – муки 2 (две) шт – куриного филе Щепотка молотого черного перца Щепотка соли Щепотка чесночного порошка Щепотка паприки 1 (один) л – подсолнечного масла 200 (двести) гр – панировочных сухарей 3 (три) шт – яиц

Куриное филе на шпажках: рецепт

Смешайте соль, муку и специи

Нарежьте сыр брусочками

Куриную грудку нарежьте вдоль на тонкие кусочки

Сыр насадите на шпажки, и обмотайте филе. Обваляйте все это в муке со специями, потом во взбитых яйцах и панировочных сухарях

Обжаривайте во фритюре до появления золотистого цвета

Куриное филе на шпажках готово: Видео

Такую закуску можно взять и на пикник, на работу для перекуса. Также дети будут в полном восторге от такого лакомства, так как сочетание сыра и курицы – великолепное! На здоровье.