Куриное филе на шпажках: идеальная порционная закуска на всех мероприятиях

Куриное филе на шпажках – идеальная закуска для любого мероприятия. Приготовить быстро, к тому же из бюджетных продуктов.
Куриное филе на шпажках: ингредиенты
- 400 (четыреста) гр – твердого сыра
- 100 (сто) гр – муки
- 2 (две) шт – куриного филе
- Щепотка молотого черного перца
- Щепотка соли
- Щепотка чесночного порошка
- Щепотка паприки
- 1 (один) л – подсолнечного масла
- 200 (двести) гр – панировочных сухарей
- 3 (три) шт – яиц
Куриное филе на шпажках: рецепт
- Смешайте соль, муку и специи
- Нарежьте сыр брусочками
- Куриную грудку нарежьте вдоль на тонкие кусочки
- Сыр насадите на шпажки, и обмотайте филе. Обваляйте все это в муке со специями, потом во взбитых яйцах и панировочных сухарях
- Обжаривайте во фритюре до появления золотистого цвета
Куриное филе на шпажках готово: Видео
Такую закуску можно взять и на пикник, на работу для перекуса. Также дети будут в полном восторге от такого лакомства, так как сочетание сыра и курицы – великолепное! На здоровье.
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