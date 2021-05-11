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Жаркое в хлебе. Мясо, запечённое в духовке с ароматным хлебом

Жаркое в хлебе будет прекрасно украшать праздничный стол. Такое блюдо Вы смело можете взять с собой в поездку или угостить коллег по работе.

Жаркое в хлебе: ингредиенты

Жаркое в хлебе

На 4 порции:

  1. Свежий шпинат — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Круглая буханка хлеба — 700 гр. (семьсот грамм)
  3. Кусок говядины — 300-400 гр. (триста — четыреста грамм)
  4. Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Сыр в ломтиках — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  6. Перец сладкий — 1 шт. (одна штука)

Маринование лука:

  1. Красный лук — 200 гр. (двести грамм)
  2. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  3. Уксус бальзамический — 100 мл. (сто миллилитров)

Кроме того:

  1. Масло растительное
  2. Масло сливочное для жарки
  3. Чеснок
  4. Одна веточка розмарина
  5. Масло оливковое
  6. Фольга алюминиевая

Пошаговое приготовление:

  • У буханки срежьте верхушку и аккуратно удалите мякиш.
  • Растопите сливочное масло на сковороде, обжарьте кусочки чеснока, следом добавьте шпинат. Посолите, поперчите, приправьте мускатом и жарьте до готовности. Немного остудите шпинат и выложите внутрь буханки.
  • Приправьте мясо перцем и солью и обжарьте с розмарином и чесноком на растительном масле. После того, как мясо будет готово, подождите 15 минут и только после этого выложите его внутрь хлеба. Сверху мясо смажьте сливочным маслом с зеленью.
  • Сладкий перец, который необходим для начинки, можете обжарить на газовой конфорке или сковороде. Мякоть перца нарежьте на крупные куски и выложите поверх мяса.
  • Теперь очередь маринования лука, который послужит дополнением к начинке. Лук порежьте на тонкие полоски и обжарьте в растительном масле вместе с сахаром, чтобы лук карамелизовался. Следом добавьте бальзамический уксус и оставьте тушиться, приправьте солью и перцем. Готовый маринованный лук выложите в хлеб и накройте ломтиками сыра.
  • Сверху начинку накройте срезанной частью буханки, смажьте оливковым маслом.
  • Буханку заверните в фольгу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку в режиме отдува на 35 минут. Сверху хлеба лучше положить что-нибудь тяжёлое, чтобы получить ещё лучший результат.

Жаркое в хлебе. Мясо, запечённое в духовке с ароматным хлебом 2

Жаркое в хлебе очень оригинальное и вкусное блюдо.

 

Приятного Вам аппетита!

 

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