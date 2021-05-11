Жаркое в хлебе. Мясо, запечённое в духовке с ароматным хлебом

Жаркое в хлебе будет прекрасно украшать праздничный стол. Такое блюдо Вы смело можете взять с собой в поездку или угостить коллег по работе.
Жаркое в хлебе: ингредиенты
На 4 порции:
- Свежий шпинат — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Круглая буханка хлеба — 700 гр. (семьсот грамм)
- Кусок говядины — 300-400 гр. (триста — четыреста грамм)
- Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сыр в ломтиках — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Перец сладкий — 1 шт. (одна штука)
Маринование лука:
- Красный лук — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Уксус бальзамический — 100 мл. (сто миллилитров)
Кроме того:
- Масло растительное
- Масло сливочное для жарки
- Чеснок
- Одна веточка розмарина
- Масло оливковое
- Фольга алюминиевая
Пошаговое приготовление:
- У буханки срежьте верхушку и аккуратно удалите мякиш.
- Растопите сливочное масло на сковороде, обжарьте кусочки чеснока, следом добавьте шпинат. Посолите, поперчите, приправьте мускатом и жарьте до готовности. Немного остудите шпинат и выложите внутрь буханки.
- Приправьте мясо перцем и солью и обжарьте с розмарином и чесноком на растительном масле. После того, как мясо будет готово, подождите 15 минут и только после этого выложите его внутрь хлеба. Сверху мясо смажьте сливочным маслом с зеленью.
- Сладкий перец, который необходим для начинки, можете обжарить на газовой конфорке или сковороде. Мякоть перца нарежьте на крупные куски и выложите поверх мяса.
- Теперь очередь маринования лука, который послужит дополнением к начинке. Лук порежьте на тонкие полоски и обжарьте в растительном масле вместе с сахаром, чтобы лук карамелизовался. Следом добавьте бальзамический уксус и оставьте тушиться, приправьте солью и перцем. Готовый маринованный лук выложите в хлеб и накройте ломтиками сыра.
- Сверху начинку накройте срезанной частью буханки, смажьте оливковым маслом.
- Буханку заверните в фольгу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку в режиме отдува на 35 минут. Сверху хлеба лучше положить что-нибудь тяжёлое, чтобы получить ещё лучший результат.
Жаркое в хлебе очень оригинальное и вкусное блюдо.
Приятного Вам аппетита!
Свежие комментарии