Жаркое в хлебе. Мясо, запечённое в духовке с ароматным хлебом

Жаркое в хлебе будет прекрасно украшать праздничный стол. Такое блюдо Вы смело можете взять с собой в поездку или угостить коллег по работе.

Жаркое в хлебе: ингредиенты

На 4 порции:

Свежий шпинат — 500 гр. (пятьсот грамм) Круглая буханка хлеба — 700 гр. (семьсот грамм) Кусок говядины — 300-400 гр. (триста — четыреста грамм) Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм) Сыр в ломтиках — 120 гр. (сто двадцать грамм) Перец сладкий — 1 шт. (одна штука)

Маринование лука:

Красный лук — 200 гр. (двести грамм) Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм) Уксус бальзамический — 100 мл. (сто миллилитров)

Кроме того:

Масло растительное Масло сливочное для жарки Чеснок Одна веточка розмарина Масло оливковое Фольга алюминиевая

Пошаговое приготовление:

У буханки срежьте верхушку и аккуратно удалите мякиш.

Растопите сливочное масло на сковороде, обжарьте кусочки чеснока, следом добавьте шпинат. Посолите, поперчите, приправьте мускатом и жарьте до готовности. Немного остудите шпинат и выложите внутрь буханки.

Приправьте мясо перцем и солью и обжарьте с розмарином и чесноком на растительном масле. После того, как мясо будет готово, подождите 15 минут и только после этого выложите его внутрь хлеба. Сверху мясо смажьте сливочным маслом с зеленью.

Сладкий перец, который необходим для начинки, можете обжарить на газовой конфорке или сковороде. Мякоть перца нарежьте на крупные куски и выложите поверх мяса.

Теперь очередь маринования лука, который послужит дополнением к начинке. Лук порежьте на тонкие полоски и обжарьте в растительном масле вместе с сахаром, чтобы лук карамелизовался. Следом добавьте бальзамический уксус и оставьте тушиться, приправьте солью и перцем. Готовый маринованный лук выложите в хлеб и накройте ломтиками сыра.

Сверху начинку накройте срезанной частью буханки, смажьте оливковым маслом.

Буханку заверните в фольгу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку в режиме отдува на 35 минут. Сверху хлеба лучше положить что-нибудь тяжёлое, чтобы получить ещё лучший результат.

Жаркое в хлебе очень оригинальное и вкусное блюдо.

Приятного Вам аппетита!