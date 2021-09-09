Янтарная начинка! Простой и вкусный яблочный пирог за 5 минут: минимальный набор продуктов

Это самый простой и легкий рецепт яблочного пирога, в котором будет очень много янтарной, просто медовой начинки и мало мягкого и воздушного теста. Минимальный набор продуктов, которые всегда есть у любой хозяйки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яблоки, 4 шт;
- мука, 200 г;
- молоко, 100 мл;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 50 г;
- кусочек сливочного масла.
Процесс приготовления
Яблоки выбирайте кисло-сладкие, режем дольками. Кожуру обрезаем по желанию.
Сбрызгиваем яблочные кусочки лимонным соком и перемешиваем.
Форму для запекания смазываем кусочком сливочного масла.
Выкладываем яблоки.
Яйца смешиваем с сахаром и хорошо взбиваем миксером до густой массы.
Вливаем теплое (чуть выше комнатной температуры) молоко, взбиваем.
Муку просеиваем и всыпаем в массу, вымешиваем миксером тесто.
Заливаем яблочную массу тестом.
Выпекаем при 180 градусов около 40 минут, но смотрите по своей духовке, времени потребуется меньше или больше.
Вынимаем из формы, остужаем и посыпаем сахарной пудрой или с добавлением корицы.
Пирог получается очень «яблочным», как раз для тех, кому по вкусу много начинки и мало теста. По вкусу посыпают еще измельченными грецкими орехами.
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