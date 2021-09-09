Янтарная начинка! Простой и вкусный яблочный пирог за 5 минут: минимальный набор продуктов

Это самый простой и легкий рецепт яблочного пирога, в котором будет очень много янтарной, просто медовой начинки и мало мягкого и воздушного теста. Минимальный набор продуктов, которые всегда есть у любой хозяйки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 4 шт;

мука, 200 г;

молоко, 100 мл;

яйца, 2 шт;

сахар, 50 г;

кусочек сливочного масла.

Процесс приготовления

Яблоки выбирайте кисло-сладкие, режем дольками. Кожуру обрезаем по желанию.

Сбрызгиваем яблочные кусочки лимонным соком и перемешиваем.

Форму для запекания смазываем кусочком сливочного масла.

Выкладываем яблоки.

Яйца смешиваем с сахаром и хорошо взбиваем миксером до густой массы.

Вливаем теплое (чуть выше комнатной температуры) молоко, взбиваем.

Муку просеиваем и всыпаем в массу, вымешиваем миксером тесто.

Заливаем яблочную массу тестом.

Выпекаем при 180 градусов около 40 минут, но смотрите по своей духовке, времени потребуется меньше или больше.

Вынимаем из формы, остужаем и посыпаем сахарной пудрой или с добавлением корицы.

Пирог получается очень «яблочным», как раз для тех, кому по вкусу много начинки и мало теста. По вкусу посыпают еще измельченными грецкими орехами.