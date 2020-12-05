Скатерть-Самобранка

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Торт Стёпка-растрёпка: душевный торт для уютного домашнего чаепития

Торт Тепка-растрепка – бюджетный вариант. Простой рецепт, но понравится тортик всем! Немного долго готовить. Но не сложно.

Торт Тепка-растрепка: ингредиенты

Торт Стёпка-растрёпка

  1. 200 (двести) гр – маргарина
  2. 5 ст – муки
  3. 13 (тринадцать) гр –разрыхлителя
  4. Пол стакана – воды
  5. Пол стакана – сахара
  6. 1 (одна) шт –яиц
  7. 25 ст – крахмала картофельного
  8. Полтора ст – молока
  9. Ванильный сахар по вкусу

Торт Тепка-растрепка: рецепт

Торт Стёпка-растрёпка

  • В посуду положите маргарин и муку
  • Маргарин и муку порубите в мелкую крошку. Добавьте разрыхлитель и перемешайте
  • Сделайте небольшое углубление и залейте холодной воды. Замесите тесто
  • Соберите массу в колбаску и в холодильник на полчаса
  • Тесто нарежьте на кусочки. 8 – 10. Каждый из них раскатайте в лепешку. Придайте форму коржу
  • Сложите корж на холодный лист и выпекайте до светло – желтого цвета
  • Они получаются хрупкими
  • Теперь крем. Сахар, яйцо и крахмал соедините. И разотрите до однородной массы
  • Налейте молоко в кастрюлю и туда же яично-сахарную массу. Перемешайте и варите постоянно помешивая
  • Крем остудите
  • Промажьте им все коржи
  • Верх посыпьте крошкой и уберите в холодильник на ночь. Так он хорошо пропитается

Торт Тепка-растрепка готов!

Торт Стёпка-растрёпка

Несмотря на простоту рецепта и ингредиентов, торт бесподобный!

На здоровье.

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