Торт Стёпка-растрёпка: душевный торт для уютного домашнего чаепития

Торт Тепка-растрепка – бюджетный вариант. Простой рецепт, но понравится тортик всем! Немного долго готовить. Но не сложно.
Торт Тепка-растрепка: ингредиенты
- 200 (двести) гр – маргарина
- 5 ст – муки
- 13 (тринадцать) гр –разрыхлителя
- Пол стакана – воды
- Пол стакана – сахара
- 1 (одна) шт –яиц
- 25 ст – крахмала картофельного
- Полтора ст – молока
- Ванильный сахар по вкусу
Торт Тепка-растрепка: рецепт
- В посуду положите маргарин и муку
- Маргарин и муку порубите в мелкую крошку. Добавьте разрыхлитель и перемешайте
- Сделайте небольшое углубление и залейте холодной воды. Замесите тесто
- Соберите массу в колбаску и в холодильник на полчаса
- Тесто нарежьте на кусочки. 8 – 10. Каждый из них раскатайте в лепешку. Придайте форму коржу
- Сложите корж на холодный лист и выпекайте до светло – желтого цвета
- Они получаются хрупкими
- Теперь крем. Сахар, яйцо и крахмал соедините. И разотрите до однородной массы
- Налейте молоко в кастрюлю и туда же яично-сахарную массу. Перемешайте и варите постоянно помешивая
- Крем остудите
- Промажьте им все коржи
- Верх посыпьте крошкой и уберите в холодильник на ночь. Так он хорошо пропитается
Торт Тепка-растрепка готов!
Несмотря на простоту рецепта и ингредиентов, торт бесподобный!На здоровье.
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