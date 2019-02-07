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Супер диетический кефирно-банановый десерт

Супер диетический кефирно-банановый десерт

Ингредиенты:

Обезжиренный кефир — 300 г
Мед — 40 г
Спелые и мягкие бананы — 2 шт.

Приготовление:

1. Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю.
2. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.
3. В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда.
4. Десерт не требует добавления сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
5. Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
6. Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
7. Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или абрикоса!

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