Супер диетический кефирно-банановый десерт

Ингредиенты:

Обезжиренный кефир — 300 г

Мед — 40 г

Спелые и мягкие бананы — 2 шт.

Приготовление:

1. Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю.

2. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.

3. В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда.

4. Десерт не требует добавления сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.

5. Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.

6. Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!

7. Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или абрикоса!

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