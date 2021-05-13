Мало кто знает этот рецепт булочек. Это лучшее тесто, которое я сымпровизировала. Булочки с творогом

Вкусные, ароматные и мягкие булочки с начинкой из творога. Рецепт простой, с ним моет справится даже начинающий кулинар.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко теплое, 250 мл;
- яйца, 3 шт;
- сахар, 120 г;
- масло сливочное, 100 г;
- масло растительное, 3 ст.л;
- сметана, 1 ст.л;
- дрожжи сухие, 10 г;
- соль щепотка;
- мука, 700 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- творог, 360 г;
- сахар, 2 ст.л;
- масло сливочное, 1 ст.л;
- желток, 1 шт;
- изюм, цедра.
Для приготовления посыпки нужно:
- масло сливочное, 2 ст.л;
- сахар, 2 ст.л;
- мука, 3 ст.л.
Процесс приготовления
В теплом молоке растворяем сахар и дрожжи, всыпаем пару ложек муки и перемешиваем. 4
Накрываем и оставляем в теплом месте на 20 минут.
Яйца смешиваем с остальным сахаром и перемешиваем.
Вливаем растопленное сливочное масло, добавляем сметану, перемешиваем.
Смешиваем массу с опарой до однородности и всыпаем частями просеянную муку.
Вливаем растительное масло и вымешиваем тесто дальше.
Оставляем в теплом месте на 1 час.
Творог для начинки смешиваем с остальными продуктами. Цедру лимона и изюм или другие сухофрукты добавляйте по своему вкусу и желанию.
Формируем булочки с начинкой и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
Смешиваем все продукты для посыпки.
Булочки смазываем взбитым желтком и посыпаем посыпкой.
Запекаем около 30 минут при температуре 180 градусов. Смотрите по своей духовке. Булочки должны быть румяными.
Ароматные и вкусные булочки отлично подходят к чаепитию за праздничным столом.
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