Мало кто знает этот рецепт булочек. Это лучшее тесто, которое я сымпровизировала. Булочки с творогом

Вкусные, ароматные и мягкие булочки с начинкой из творога. Рецепт простой, с ним моет справится даже начинающий кулинар.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко теплое, 250 мл;

яйца, 3 шт;

сахар, 120 г;

масло сливочное, 100 г;

масло растительное, 3 ст.л;

сметана, 1 ст.л;

дрожжи сухие, 10 г;

соль щепотка;

мука, 700 г.

Для приготовления начинки необходимо:

творог, 360 г;

сахар, 2 ст.л;

масло сливочное, 1 ст.л;

желток, 1 шт;

изюм, цедра.

Для приготовления посыпки нужно:

масло сливочное, 2 ст.л;

сахар, 2 ст.л;

мука, 3 ст.л.

Процесс приготовления

В теплом молоке растворяем сахар и дрожжи, всыпаем пару ложек муки и перемешиваем. 4

Накрываем и оставляем в теплом месте на 20 минут.

Яйца смешиваем с остальным сахаром и перемешиваем.

Вливаем растопленное сливочное масло, добавляем сметану, перемешиваем.

Смешиваем массу с опарой до однородности и всыпаем частями просеянную муку.

Вливаем растительное масло и вымешиваем тесто дальше.

Оставляем в теплом месте на 1 час.

Творог для начинки смешиваем с остальными продуктами. Цедру лимона и изюм или другие сухофрукты добавляйте по своему вкусу и желанию.

Формируем булочки с начинкой и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Смешиваем все продукты для посыпки.

Булочки смазываем взбитым желтком и посыпаем посыпкой.

Запекаем около 30 минут при температуре 180 градусов. Смотрите по своей духовке. Булочки должны быть румяными.

Ароматные и вкусные булочки отлично подходят к чаепитию за праздничным столом.