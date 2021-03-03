Сладкие вкусные и хрустящие маринованные огурцы с чесноком – можно съесть хоть всю банку

Сегодня приготовим вместе сладкие вкусные и хрустящие маринованные огурцы с чесноком. Такие огурчики можно приготовить и хранить очень долгое время. В нашем рецепте количество продуктов берется из расчета на три литровые банки.
Маринованные огурцы – продукты:
- два килограмма огурцов
- литр воды
- двести граммов сахара
- две столовые ложки соли
- шесть зубчиков чеснока
- стакан девяти процентного уксуса
Вкусные и хрустящие маринованные огурцы – приготовление
Начать надо с рассола:
- В кастрюлю влить литр воды и поставить на огонь.
- Добавить соль, сахарный песок и уксус.
- Перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения.
- Выключить огонь и дать рассолу немного остыть.
А теперь нужно замариновать огурцы:
- Закрывающиеся банки и крышки к ним хорошо помыть содой и простерилизовать.
- Очистить чеснок.
- Огурцы помыть, просушить полотенцем, срезать концы.
- В каждую баночку нужно положить по два зубчика чеснока.
- После – плотно заложить огурцы.
- Залить остывшим рассолом.
- Банки с огурцами поместить в большую кастрюлю. Закрыть крышками.
- В кастрюлю налить воды и поставить на огонь.
- Кипятить нужно примерно десять минут, пока огурцы в банках поменяют цвет и на них не останется зеленых пятен.
- После достать банки из кастрюли, перевернуть их вверх дном и хорошо укутать шерстяным пледом.
- Оставить в таком виде до полного остывания.
- Как только огурчики остынут до комнатной температуры, нужно снять плед, перевернуть банки обратно и отложить до использования.
Наши вкусные и хрустящие маринованные огурцы готовы. Откройте одну из баночек, красиво разложите огурчики на тарелочке и подайте к столу.
Великолепная закуска – пальчики оближешь!
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