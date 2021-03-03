Сладкие вкусные и хрустящие маринованные огурцы с чесноком – можно съесть хоть всю банку

Сегодня приготовим вместе сладкие вкусные и хрустящие маринованные огурцы с чесноком. Такие огурчики можно приготовить и хранить очень долгое время. В нашем рецепте количество продуктов берется из расчета на три литровые банки.

Маринованные огурцы – продукты:

два килограмма огурцов

литр воды

двести граммов сахара

две столовые ложки соли

шесть зубчиков чеснока

стакан девяти процентного уксуса

Вкусные и хрустящие маринованные огурцы – приготовление

Начать надо с рассола:

В кастрюлю влить литр воды и поставить на огонь.

Добавить соль, сахарный песок и уксус.

Перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения.

Выключить огонь и дать рассолу немного остыть.

А теперь нужно замариновать огурцы:

Закрывающиеся банки и крышки к ним хорошо помыть содой и простерилизовать.

Очистить чеснок.

Огурцы помыть, просушить полотенцем, срезать концы.

В каждую баночку нужно положить по два зубчика чеснока.

После – плотно заложить огурцы.

Залить остывшим рассолом.

Банки с огурцами поместить в большую кастрюлю. Закрыть крышками.

В кастрюлю налить воды и поставить на огонь.

Кипятить нужно примерно десять минут, пока огурцы в банках поменяют цвет и на них не останется зеленых пятен.

После достать банки из кастрюли, перевернуть их вверх дном и хорошо укутать шерстяным пледом.

Оставить в таком виде до полного остывания.

Как только огурчики остынут до комнатной температуры, нужно снять плед, перевернуть банки обратно и отложить до использования.

Наши вкусные и хрустящие маринованные огурцы готовы. Откройте одну из баночек, красиво разложите огурчики на тарелочке и подайте к столу.

Великолепная закуска – пальчики оближешь!