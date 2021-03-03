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Сладкие вкусные и хрустящие маринованные огурцы с чесноком – можно съесть хоть всю банку

Сегодня приготовим вместе сладкие вкусные и хрустящие маринованные огурцы с чесноком. Такие огурчики можно приготовить и хранить очень долгое время. В нашем рецепте количество продуктов берется из расчета на три литровые банки.

Маринованные огурцы – продукты:

  • два килограмма огурцов

Сладкие вкусные и хрустящие маринованные огурцы с чесноком – можно съесть хоть всю банку 9

  • литр воды
  • двести граммов сахара
  • две столовые ложки соли
  • шесть зубчиков чеснока
  • стакан девяти процентного уксуса

Вкусные и хрустящие маринованные огурцы – приготовление

Начать надо с рассола:

  • В кастрюлю влить литр воды и поставить на огонь.
  • Добавить соль, сахарный песок и уксус.
  • Перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения.
  • Выключить огонь и дать рассолу немного остыть.

А теперь нужно замариновать огурцы:

  • Закрывающиеся банки и крышки к ним хорошо помыть содой и простерилизовать.
  • Очистить чеснок.
  • Огурцы помыть, просушить полотенцем, срезать концы.
  • В каждую баночку нужно положить по два зубчика чеснока.
  • После – плотно заложить огурцы.

Сладкие вкусные и хрустящие маринованные огурцы с чесноком – можно съесть хоть всю банку 10

  • Залить остывшим рассолом.
  • Банки с огурцами поместить в большую кастрюлю. Закрыть крышками.
  • В кастрюлю налить воды и поставить на огонь.
  • Кипятить нужно примерно десять минут, пока огурцы в банках поменяют цвет и на них не останется зеленых пятен.
  • После достать банки из кастрюли, перевернуть их вверх дном и хорошо укутать шерстяным пледом.
  • Оставить в таком виде до полного остывания.
  • Как только огурчики остынут до комнатной температуры, нужно снять плед, перевернуть банки обратно и отложить до использования.

маринованные огурцы

Наши вкусные и хрустящие маринованные огурцы готовы. Откройте одну из баночек, красиво разложите огурчики на тарелочке и подайте к столу.

Великолепная закуска – пальчики оближешь!

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