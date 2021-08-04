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Котлеты из картофеля и кабачков. Вкусные закусочные котлеты для сытного ужина

Котлеты из картофеля и кабачков понравятся всем без исключения. Их можно подавать и горячими, и холодными, аппетитные котлеты хороши в любом виде.

Котлеты из картофеля и кабачков: ингредиенты

Котлеты из картофеля и кабачков

  1. Кабачки — 300 гр. (триста грамм)
  2. Отварной картофель — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Твёрдый сыр — 200 гр. (двести грамм)
  5. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  6. Зелёный лук — по вкусу
  7. Мука — 3-5 ст. л (три — пять столовых ложек)
  8. Соль, чёрный перец — по вкусу
  9. Сухари
  10. Растительное масло для жарки

Процесс приготовления:

  • Из картофеля приготовьте пюре и остудите.
  • Кабачок натрите на крупной тёрке и посолите, перемешайте и оставьте на 5 минут. По истечении времени отожмите от лишнего сока.
  • Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке, добавьте яйцо, соль и перец, мелко нарезанный зелёный лук и измельчённый чеснок. Всё тщательно перемешайте.
  • Постепенно подсыпая муку замесите тесто, сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях, можете сделать любой формы.
  • Обжарьте котлеты на разогретой с небольшим количеством масла сковороде с двух сторон до румяного цвета.
  • Подавайте котлеты горячими со сметаной.

Котлеты из картофеля и кабачков отлично сочетаются с различными основными блюдами.

Котлеты из картофеля и кабачков. Вкусные закусочные котлеты для сытного ужина 2

Приятного аппетита!

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