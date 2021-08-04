Котлеты из картофеля и кабачков. Вкусные закусочные котлеты для сытного ужина

Котлеты из картофеля и кабачков понравятся всем без исключения. Их можно подавать и горячими, и холодными, аппетитные котлеты хороши в любом виде.
Котлеты из картофеля и кабачков: ингредиенты
- Кабачки — 300 гр. (триста грамм)
- Отварной картофель — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Твёрдый сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Зелёный лук — по вкусу
- Мука — 3-5 ст. л (три — пять столовых ложек)
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Сухари
- Растительное масло для жарки
Процесс приготовления:
- Из картофеля приготовьте пюре и остудите.
- Кабачок натрите на крупной тёрке и посолите, перемешайте и оставьте на 5 минут. По истечении времени отожмите от лишнего сока.
- Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке, добавьте яйцо, соль и перец, мелко нарезанный зелёный лук и измельчённый чеснок. Всё тщательно перемешайте.
- Постепенно подсыпая муку замесите тесто, сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях, можете сделать любой формы.
- Обжарьте котлеты на разогретой с небольшим количеством масла сковороде с двух сторон до румяного цвета.
- Подавайте котлеты горячими со сметаной.
Котлеты из картофеля и кабачков отлично сочетаются с различными основными блюдами.
Приятного аппетита!
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