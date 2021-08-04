Котлеты из картофеля и кабачков. Вкусные закусочные котлеты для сытного ужина

Котлеты из картофеля и кабачков понравятся всем без исключения. Их можно подавать и горячими, и холодными, аппетитные котлеты хороши в любом виде.

Котлеты из картофеля и кабачков: ингредиенты

Кабачки — 300 гр. (триста грамм) Отварной картофель — 500 гр. (пятьсот грамм) Яйца — 1 шт. (одна штука) Твёрдый сыр — 200 гр. (двести грамм) Чеснок — 2 з. (два зубчика) Зелёный лук — по вкусу Мука — 3-5 ст. л (три — пять столовых ложек) Соль, чёрный перец — по вкусу Сухари Растительное масло для жарки

Процесс приготовления:

Из картофеля приготовьте пюре и остудите.

Кабачок натрите на крупной тёрке и посолите, перемешайте и оставьте на 5 минут. По истечении времени отожмите от лишнего сока.

Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке, добавьте яйцо, соль и перец, мелко нарезанный зелёный лук и измельчённый чеснок. Всё тщательно перемешайте.

Постепенно подсыпая муку замесите тесто, сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях, можете сделать любой формы.

Обжарьте котлеты на разогретой с небольшим количеством масла сковороде с двух сторон до румяного цвета.

Подавайте котлеты горячими со сметаной.

Котлеты из картофеля и кабачков отлично сочетаются с различными основными блюдами.

Приятного аппетита!