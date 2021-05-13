Бесподобное лакомство из творога без муки. Готовьте сразу две порции: и в праздник, и в будни к чаю

Красивое и оригинальное лакомство, полезное и очень нежное. Такое блюдо можно сделать на праздник и вы точно не прогадаете, оно всем понравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 500 г;

масло сливочное растопленное, 80 г;

яйца, 4 шт;

сахар, 80 г тили 100 по вкусу;

ванилин;

цедра цитрусовая, куркума;

сок лимона, 2 ст.л;

мак, 30 г;

сухофрукты любые по вкусу, 150 г.

Процесс приготовления

Творог смешиваем с растопленным сливочным маслом, сахаром, лимонным соком, цедрой, ванилином.

Перемешиваем массу миксером.

Всыпаем муку или крахмал или манную крупу.

Вводим по 1 яйцу, каждый раз хорошо вымешивая.

Откладываем немного тестам и смешиваем с маком.

Остальную часть смешиваем с цукатами, кусочками сухофруктов.

Форму застилаем пергаментом и выливаем массу с маком, разравниваем и сверху выливаем тесто с наполнителями.

Выпекаем при 180 градусах около 40 минут, но смотрите по своей духовке и поверяйте готовность.

Выкладываем пирог, остужаем и подаем к столу.

По желанию, можно растопить шоколад и полить пирог сверху.