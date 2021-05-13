Бесподобное лакомство из творога без муки. Готовьте сразу две порции: и в праздник, и в будни к чаю

Красивое и оригинальное лакомство, полезное и очень нежное. Такое блюдо можно сделать на праздник и вы точно не прогадаете, оно всем понравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 500 г;
- масло сливочное растопленное, 80 г;
- яйца, 4 шт;
- сахар, 80 г тили 100 по вкусу;
- ванилин;
- цедра цитрусовая, куркума;
- сок лимона, 2 ст.л;
- мак, 30 г;
- сухофрукты любые по вкусу, 150 г.
Процесс приготовления
Творог смешиваем с растопленным сливочным маслом, сахаром, лимонным соком, цедрой, ванилином.
Перемешиваем массу миксером.
Всыпаем муку или крахмал или манную крупу.
Вводим по 1 яйцу, каждый раз хорошо вымешивая.
Откладываем немного тестам и смешиваем с маком.
Остальную часть смешиваем с цукатами, кусочками сухофруктов.
Форму застилаем пергаментом и выливаем массу с маком, разравниваем и сверху выливаем тесто с наполнителями.
Выпекаем при 180 градусах около 40 минут, но смотрите по своей духовке и поверяйте готовность.
Выкладываем пирог, остужаем и подаем к столу.
По желанию, можно растопить шоколад и полить пирог сверху.
Свежие комментарии