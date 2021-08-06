Скатерть-Самобранка

5 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Спринг-роллы с овощами и мясом. Это угощение приведёт в восторг всех

Спринг-роллы с овощами и мясом приведут всех в восторг своим невероятным вкусом и видом.

Спринг-роллы с овощами и мясом: ингредиенты

Спринг-роллы с овощами и мясом

  1. Свиной фарш — 450 гр. (четыреста пятьдесят грамм)
  2. Оливковое масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Капуста белокочанная — 200 гр. (двести грамм)
  4. Чеснок 1 з. (один зубчик)
  5. Соевый соус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  7. Красный лук — половина
  8. Лук — шалот — 1 шт. (одна штука)
  9. Тесто фило — 400 гр. (четыреста грамм)
  10. Красный винный уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  11. Имбирь — по вкусу

Способ приготовления:

  • Фарш обжарьте на разогретой с оливковым маслом сковороде приблизительно 8 минут.
  • Морковь и корень имбиря натрите на тёрке, чеснок пропустите через пресс, капусту нашинкуйте. Мелко нарежьте репчатый лук.
  • По истечении нужного времени к фаршу добавьте овощи и жарьте ещё 3-4 минуты.
  • Затем влейте соевый соус и уксус, тщательно перемешайте и снимите с огня.
  • Нарежьте квадратиками тесто фило, выложите на них по две столовые ложки подготовленной начинки и сверните рулетиками.
  • Сковороду разогрейте с большим количеством масла и обжарьте спринг — роллы по 3-4 минуты
  • Спринг-роллы с овощами и мясом с каждой стороны.
  • Переложите готовые роллы на бумажные полотенца для того, чтобы убрать лишнее масло.

Спринг-роллы с овощами и мясом — интересно, сытно и вкусно.

Спринг-роллы с овощами и мясом. Это угощение приведёт в восторг всех 4

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
СОВЕТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх