Спринг-роллы с овощами и мясом. Это угощение приведёт в восторг всех

Спринг-роллы с овощами и мясом приведут всех в восторг своим невероятным вкусом и видом.
Спринг-роллы с овощами и мясом: ингредиенты
- Свиной фарш — 450 гр. (четыреста пятьдесят грамм)
- Оливковое масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Капуста белокочанная — 200 гр. (двести грамм)
- Чеснок 1 з. (один зубчик)
- Соевый соус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Красный лук — половина
- Лук — шалот — 1 шт. (одна штука)
- Тесто фило — 400 гр. (четыреста грамм)
- Красный винный уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Имбирь — по вкусу
Способ приготовления:
- Фарш обжарьте на разогретой с оливковым маслом сковороде приблизительно 8 минут.
- Морковь и корень имбиря натрите на тёрке, чеснок пропустите через пресс, капусту нашинкуйте. Мелко нарежьте репчатый лук.
- По истечении нужного времени к фаршу добавьте овощи и жарьте ещё 3-4 минуты.
- Затем влейте соевый соус и уксус, тщательно перемешайте и снимите с огня.
- Нарежьте квадратиками тесто фило, выложите на них по две столовые ложки подготовленной начинки и сверните рулетиками.
- Сковороду разогрейте с большим количеством масла и обжарьте спринг — роллы по 3-4 минуты
- Спринг-роллы с овощами и мясом с каждой стороны.
- Переложите готовые роллы на бумажные полотенца для того, чтобы убрать лишнее масло.
Спринг-роллы с овощами и мясом — интересно, сытно и вкусно.
Приятного аппетита!
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