Куриное филе в кремовом соусе. Сочное мясо со свежими или отварными овощами

Куриное филе в кремовом соусе получается очень нежным, сытным и аппетитным.
Куриное филе в кремовом соусе: ингредиенты
- Сливки — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Куриное филе — 700 гр. (семьсот грамм)
- Овсяная мука — 15 гр. (пятнадцать грамм)
- Паприка, орегано, сушёный чеснок — по 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Перец, соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Выложите в чашку паприку, соль, перец чеснок и орегано и перемешайте.
- На курином филе сделайте надрезы в виде ромбов, смажьте подготовленной смесью и оставьте на 15 минут. затем переложите на сухую сковороду и обжарьте на сухой сковороде с одной стороны до румяного состояния. Затем переверните, накройте крышкой и тушите 15-20 минут.
- Приготовьте соус: насыпьте в чашку овсяную муку и обжарьте, постоянно помешивая.
- Вылейте в сотейник сливки и в несколько приёмов добавьте муку. Постоянно помешивая, доведите до кипени и проварите 1-2 минуты. Залейте курицу готовым соусом и тушите на медленном огне ещё 2-3 минуты, накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
Куриное филе в соевом соусе — сочное и невероятно аппетитное.
Приятного аппетита!
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