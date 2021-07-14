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Куриное филе в кремовом соусе. Сочное мясо со свежими или отварными овощами

Куриное филе в кремовом соусе получается очень нежным, сытным и аппетитным.

Куриное филе в кремовом соусе: ингредиенты

Куриное филе в кремовом соусе

  1. Сливки — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Куриное филе — 700 гр. (семьсот грамм)
  3. Овсяная мука — 15 гр. (пятнадцать грамм)
  4. Паприка, орегано, сушёный чеснок — по 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  5. Перец, соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Выложите в чашку паприку, соль, перец чеснок и орегано и перемешайте.
  • На курином филе сделайте надрезы в виде ромбов, смажьте подготовленной смесью и оставьте на 15 минут. затем переложите на сухую сковороду и обжарьте на сухой сковороде с одной стороны до румяного состояния. Затем переверните, накройте крышкой и тушите 15-20 минут.
  • Приготовьте соус: насыпьте в чашку овсяную муку и обжарьте, постоянно помешивая.
  • Вылейте в сотейник сливки и в несколько приёмов добавьте муку. Постоянно помешивая, доведите до кипени и проварите 1-2 минуты. Залейте курицу готовым соусом и тушите на медленном огне ещё 2-3 минуты, накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.

Куриное филе в соевом соусе — сочное и невероятно аппетитное.

Куриное филе в кремовом соусе. Сочное мясо со свежими или отварными овощами 2

Приятного аппетита!

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