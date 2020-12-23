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Салат с картофельной соломкой: лёгкий, сочный салат в виде муравьиной горки

Салат с картофельной соломкой получается сочным, вкусным и очень нарядным. Салат готовим в виде горки. Похож он на муравейник. Украсьте свой стол таким замечательным салатиком.

Салат с картофельной соломкой: ингредиенты

Салат с картофельной соломкой

  1. 2 (две) шт – огурцов
  2. 2 (две) шт – помидоров
  3. 300 (триста) гр – курицы
  4. 80 (восемьдесят) гр – твердого сыра
  5. 2 (две) шт – картофеля
  6. Соль по вкусу
  7. 80 (восемьдесят) гр – майонеза
  8. 8 (восемь) гр – укропа
  9. 5 (пять) ст. ложек – растительного масла

Салат с картофельной соломкой: рецепт

Салат с картофельной соломкой

  • Я брала бедрышки курицы. Отварила в подсоленной воде. Вообще, подойдет любая часть, будь то филе, голень и тд.
  • Выньте курицу из бульона, остудите и отделите мясо. И раскромсайте на кусочки
  • Картофель сырой натрите на терке для корейской моркови. Выложите его в дуршлаг, и промойте несколько раз. Так мы удалим весь крахмал с картофеля, и он не слипнется во время жарки. Обсушите после
  • Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте картофель до золотистого цвета. Не солите. Дайте остыть
  • Сыр натрите на крупной терке
  • Овощи промойте. Огурцы нарежьте соломкой
  • Помидоры нарежьте средними брусочками
  • На тарелку выложите две трети курицы и сверху сделайте сетку майонезную
  • Следующим слоем будет две трети огурцов и майонез
  • Затем две трети помидоров.
    Посолите
  • Затем две трети сыра и после повторите все слои, промазывайте каждый слой майонезом. Следующий слой должен быть меньшим по диаметру, чтобы получилась горка. Поверх салата и по бокам нанесите майонезную сетку
  • А сверху густо посыпьте картофелем. Укроп по диаметру разложите у самого низа салата

Салат с картофельной соломкой готов!

Салат с картофельной соломкой

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