Салат с картофельной соломкой: лёгкий, сочный салат в виде муравьиной горки

Салат с картофельной соломкой получается сочным, вкусным и очень нарядным. Салат готовим в виде горки. Похож он на муравейник. Украсьте свой стол таким замечательным салатиком.

Салат с картофельной соломкой: ингредиенты

2 (две) шт – огурцов 2 (две) шт – помидоров 300 (триста) гр – курицы 80 (восемьдесят) гр – твердого сыра 2 (две) шт – картофеля Соль по вкусу 80 (восемьдесят) гр – майонеза 8 (восемь) гр – укропа 5 (пять) ст. ложек – растительного масла

Салат с картофельной соломкой: рецепт

Я брала бедрышки курицы. Отварила в подсоленной воде. Вообще, подойдет любая часть, будь то филе, голень и тд.

Выньте курицу из бульона, остудите и отделите мясо. И раскромсайте на кусочки

Картофель сырой натрите на терке для корейской моркови. Выложите его в дуршлаг, и промойте несколько раз. Так мы удалим весь крахмал с картофеля, и он не слипнется во время жарки. Обсушите после

Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте картофель до золотистого цвета. Не солите. Дайте остыть

Сыр натрите на крупной терке

Овощи промойте. Огурцы нарежьте соломкой

Помидоры нарежьте средними брусочками

На тарелку выложите две трети курицы и сверху сделайте сетку майонезную

Следующим слоем будет две трети огурцов и майонез

Затем две трети помидоров. Посолите

Посолите Затем две трети сыра и после повторите все слои, промазывайте каждый слой майонезом. Следующий слой должен быть меньшим по диаметру, чтобы получилась горка. Поверх салата и по бокам нанесите майонезную сетку

А сверху густо посыпьте картофелем. Укроп по диаметру разложите у самого низа салата

Салат с картофельной соломкой готов!