Салат с картофельной соломкой: лёгкий, сочный салат в виде муравьиной горки

Салат с картофельной соломкой получается сочным, вкусным и очень нарядным. Салат готовим в виде горки. Похож он на муравейник. Украсьте свой стол таким замечательным салатиком.
Салат с картофельной соломкой: ингредиенты
- 2 (две) шт – огурцов
- 2 (две) шт – помидоров
- 300 (триста) гр – курицы
- 80 (восемьдесят) гр – твердого сыра
- 2 (две) шт – картофеля
- Соль по вкусу
- 80 (восемьдесят) гр – майонеза
- 8 (восемь) гр – укропа
- 5 (пять) ст. ложек – растительного масла
Салат с картофельной соломкой: рецепт
- Я брала бедрышки курицы. Отварила в подсоленной воде. Вообще, подойдет любая часть, будь то филе, голень и тд.
- Выньте курицу из бульона, остудите и отделите мясо. И раскромсайте на кусочки
- Картофель сырой натрите на терке для корейской моркови. Выложите его в дуршлаг, и промойте несколько раз. Так мы удалим весь крахмал с картофеля, и он не слипнется во время жарки. Обсушите после
- Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте картофель до золотистого цвета. Не солите. Дайте остыть
- Сыр натрите на крупной терке
- Овощи промойте. Огурцы нарежьте соломкой
- Помидоры нарежьте средними брусочками
- На тарелку выложите две трети курицы и сверху сделайте сетку майонезную
- Следующим слоем будет две трети огурцов и майонез
- Затем две трети помидоров. Посолите
- Затем две трети сыра и после повторите все слои, промазывайте каждый слой майонезом. Следующий слой должен быть меньшим по диаметру, чтобы получилась горка. Поверх салата и по бокам нанесите майонезную сетку
- А сверху густо посыпьте картофелем. Укроп по диаметру разложите у самого низа салата
Салат с картофельной соломкой готов!
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