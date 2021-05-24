Творожная запеканка со вкусом белого шоколада. Нежный десерт с суфлеобразной консистенцией

Творожная запеканка со вкусом белого шоколада прекрасно дополнит ваш утренний чай или кофе. Замечательный десерт — не только вкусный, но и полезный.

Творожная запеканка со вкусом белого шоколада: ингредиенты

Творог — 250 гр. (двести пятьдесят грамм) Сливки, сметана или молоко — 100 гр. (сто грамм) Яйца — 1 шт. (одна штука) Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки) Крупа манная — 2 ст. л (две столовые ложки) Белый шоколад — 50 гр. (пятьдесят грамм)

Рецепт приготовления:

Манную крупу соедините с молоком (сливки или сметана), творогом и сахаром, перебейте погружным блендером до однородности.

Затем введите яйцо и массу взбейте при помощи блендера.

Шоколад порубите и введите в массу.

Смажьте форму для выпекания маслом и выложите туда массу, распределите и выровняйте.

В разогретой до 200 градусов духовке выпекайте массу 30 минут. В мультиварке — 35 минут.

Совет: творог может подойти любой, но в случае, если творог зернистый, предварительно взбейте его блендером, лишь потом смешивайте с другими продуктами.

Творожная запеканка со вкусом белого шоколада — нежный и вкусный десерт.

Пеките на здоровье!