Творожная запеканка со вкусом белого шоколада. Нежный десерт с суфлеобразной консистенцией

Творожная запеканка со вкусом белого шоколада прекрасно дополнит ваш утренний чай или кофе. Замечательный десерт — не только вкусный, но и полезный.
Творожная запеканка со вкусом белого шоколада: ингредиенты
- Творог — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сливки, сметана или молоко — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Крупа манная — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Белый шоколад — 50 гр. (пятьдесят грамм)
Рецепт приготовления:
- Манную крупу соедините с молоком (сливки или сметана), творогом и сахаром, перебейте погружным блендером до однородности.
- Затем введите яйцо и массу взбейте при помощи блендера.
- Шоколад порубите и введите в массу.
- Смажьте форму для выпекания маслом и выложите туда массу, распределите и выровняйте.
- В разогретой до 200 градусов духовке выпекайте массу 30 минут. В мультиварке — 35 минут.
Совет: творог может подойти любой, но в случае, если творог зернистый, предварительно взбейте его блендером, лишь потом смешивайте с другими продуктами.
Творожная запеканка со вкусом белого шоколада — нежный и вкусный десерт.
Пеките на здоровье!
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