Вкуснейший домашний торт Пломбир. Для всех любителей торта Наполеон и Карпатка

Заварные коржи торта получаются очень мягкими, а благодаря ароматному, заварному крему, еще и нежными. Готовится тот десерт просто, получается достаточно большой торт, отлично подходит для праздников и семейных чаепитий.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко и вода по 100 г;
- мука, 120 г;
- масло сливочное, 80 г;
- соль и сахар по щепотке;
- яйца, 3 – 4 шт.
Для приготовления пломбирного крема необходимо:
- молоко, 500 г;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 150 г;
- ванилин;
- крахмал кукурузный, около 60 г;
- масло сливочное жирное, 160 г.
Процесс приготовления
Яйца взбиваем с сахаром и крахмалом, ванилином при помощи венчика.
Молоко ставим на плиту и вводим смесь, хорошо перемешиваем.
Варим крем на небольшом огне, постоянно перемешивая. Консистенция должна быть густой.
Совет: крахмал можно заменить мукой или взять по 30 г муки и крахмала.
Остужаем крем.
Вынимаем сливочное масло, чтобы оно размягчилось.
Для теста смешиваем молоко и воду. Сливочное масло и ставим на плиту.
Когда масса хорошо нагреется, всыпаем просеянную муку и вымешиваем лопаткой.
Когда все тесто соберется в ком, снимаем с плиты и остужаем до теплого состояния.
Когда тесто остынет, вводим по 1 яйца и хорошо каждый раз вымешиваем.
Кусок пергамента по размеру вашей формы кладем на стол.
Выкладываем часть теста и разравниваем в один слой любой формы.
Получается 2 таких коржа.
Выпекаем от 10 до 15 минут при 180 градусах. Остужаем.
Взбиваем размягченное сливочное масло до пышности и частями вводим крем, взбиваем до однородности.
Формируем торт, смазывая коржи кремом. Коржи можно разрезать на 2 части, если вы делали прямоугольные.
Торт можно обсыпать миндальными лепестками, крошкой.
Накрываем пленкой и ставим на несколько часов в холодильник.
Вот такой простой и вкусный пломбирный десерт у вас должен получиться.
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