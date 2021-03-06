Вкуснейший домашний торт Пломбир. Для всех любителей торта Наполеон и Карпатка

Заварные коржи торта получаются очень мягкими, а благодаря ароматному, заварному крему, еще и нежными. Готовится тот десерт просто, получается достаточно большой торт, отлично подходит для праздников и семейных чаепитий.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко и вода по 100 г;

мука, 120 г;

масло сливочное, 80 г;

соль и сахар по щепотке;

яйца, 3 – 4 шт.

Для приготовления пломбирного крема необходимо:

молоко, 500 г;

яйца, 2 шт;

сахар, 150 г;

ванилин;

крахмал кукурузный, около 60 г;

масло сливочное жирное, 160 г.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем с сахаром и крахмалом, ванилином при помощи венчика.

Молоко ставим на плиту и вводим смесь, хорошо перемешиваем.

Варим крем на небольшом огне, постоянно перемешивая. Консистенция должна быть густой.

Совет: крахмал можно заменить мукой или взять по 30 г муки и крахмала.

Остужаем крем.

Вынимаем сливочное масло, чтобы оно размягчилось.

Для теста смешиваем молоко и воду. Сливочное масло и ставим на плиту.

Когда масса хорошо нагреется, всыпаем просеянную муку и вымешиваем лопаткой.

Когда все тесто соберется в ком, снимаем с плиты и остужаем до теплого состояния.

Когда тесто остынет, вводим по 1 яйца и хорошо каждый раз вымешиваем.

Кусок пергамента по размеру вашей формы кладем на стол.

Выкладываем часть теста и разравниваем в один слой любой формы.

Получается 2 таких коржа.

Выпекаем от 10 до 15 минут при 180 градусах. Остужаем.

Взбиваем размягченное сливочное масло до пышности и частями вводим крем, взбиваем до однородности.

Формируем торт, смазывая коржи кремом. Коржи можно разрезать на 2 части, если вы делали прямоугольные.

Торт можно обсыпать миндальными лепестками, крошкой.

Накрываем пленкой и ставим на несколько часов в холодильник.

Вот такой простой и вкусный пломбирный десерт у вас должен получиться.