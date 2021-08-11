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Квашу огурцы на зиму просто, без бочки и без подвала. Получаются ядрёные, хрустящие, солёно-кислые вкусные огурчики как бочковые

Сегодня квашу огурцы на зиму. Процесс этот занимает три дня, но рецепт очень простой и не требует больших усилий.

Для квашения отбираю огурцы среднего размера, с характерными пупырышками, плотные. Гладкие огурцы для этого рецепта не подходят. Он хороши для салатов.

Огурцы мою и замачиваю в холодной воде на несколько часов, но не больше 4 часов. Я всегда убираю кончики у огурцов, которые консервирую или квашу. Хотя огурцы можно квасить целыми, не отрезая части. На вкус, как мне кажется, это не влияет.

У меня 2,5 килограмма огурцов. На это количество беру листья вишни 10-12 штук, головку чеснока, 2-3 листа хрена, ножки хрена, зонтики укропа, ножки укропа, зелень укропа — всё идёт в ход.

Квасить огурчики буду в большой эмалированной кастрюле на 6 литров. Готовлю рассол. В другую кастрюлю наливаю 3 литра холодной воды. У меня вода из-под крана, отстоянная. Если есть возможность, используйте колодезную или родниковую воду.

На каждый литр воды отмеряю 80 граммов поваренной соли. Рассол должен получиться крепким и достаточно солёным.

На дно эмалированной кастрюли кладу два листа хрена, так, чтобы листьями закрыть дно кастрюли; часть укропа вместе с зонтиками и ножками; листья вишни, чеснок, который для большего аромата разрезаю пополам.

Распределяю в кастрюле часть огурцов первым слоем. Затем поверх огурцов снова кладу листья хрена, вишни, укроп, чеснок. В зависимости от размера огурцов получается, как правило, 2-3 слоя.

Заливаю огурцы подготовленным рассолом. Рассол должен полностью покрывать огурцы. Если не хватило рассола, приготовьте еще часть и долейте в огурцы.

Кастрюлю с огурцами прикрываю крышкой и оставляю на сутки в помещении. Сужу по собственному опыту — идеальная температура для заквашивания огурцов должна быть 25-28 градусов тепла. При такой температуре огурцам достаточно 3-х суток, чтобы хорошо закваситься.

Через сутки проверяю, как проходит процесс заквашивания огурцов и полностью ли вода покрывает огурцы. Уже в первые сутки рассол должен чуть помутнеть и на поверхности образуется пенка. Это означает, что процесс квашения идёт правильно. На вторые сутки также проверяем, как квасятся огурцы.

Квашу огурцы на зиму просто, без бочки и без подвала. Получаются ядрёные, хрустящие, солёно-кислые вкусные огурчики как бочковые

Через трое суток процесс брожения уже прекратится. Рассол останется немного мутным, пены уже не будет. Огурцы поменяют цвет с зелёного на оливковый и на них появится белый налёт.

Теперь достаём огурцы из рассола и перекладываем их в другую тару. Всю зелень из рассола я также достаю и убираю. Она нам больше не понадобится. Огурцы промываю холодной водой, смываю с них белый налёт.

Квашу огурцы на зиму просто, без бочки и без подвала. Получаются ядрёные, хрустящие, солёно-кислые вкусные огурчики как бочковые

Подготавливаю новые свежие травы и специи. Беру 5-6 долек чеснока, свежие листья хрена, свежий укроп и зонтики. С ними поступаю следующим образом: довожу до кипения воду и кладу зелень в кипяток на 5-10 минут. Такая процедура поможет избавиться от микроорганизмов, которые вызывают брожение.

Беру две двухлитровые банки, мою их и на дно кладу подготовленную зелень, чеснок. Закладываю в банки огурцы.

Отмеряю холодную воду в банки, сливаю её в кастрюлю и ставлю кипятить. Соль на этом этапе уже не добавляю.

Когда вода закипит, заливаю банки до самого верха и закатываю. Переворачиваю банки на крышку, укутываю пледом и оставляю до полного остывания.

Какое-то время рассол в банках будет мутный. Через месяц рассол осветлится, а на огурцах может появится белый налёт. Такое обычно происходит из-за качества соли.

Квашу огурцы на зиму просто, без бочки и без подвала. Получаются ядрёные, хрустящие, солёно-кислые вкусные огурчики как бочковые

Банки с квашеными огурцами храню в квартире в кладовке. Первые баночки открываем уже в ноябре. Огурчики получаются как настоящие бочковые огурцы. Они очень вкусные, хрустящие, ядрёные, солёно-кислые, какими и должны быть квашеные огурцы.

Попробуйте заквасить огурчики, хотя бы на пробу. Уверена, вы будете от них в восторге!

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