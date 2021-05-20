Салат из капусты: так готовила моя прабабушка, потом бабушка, готовит мама и теперь так готовлю я. Делюсь рецептом

Вкусный рецепт простого и легкого салата из молодой капусты, который вам точно понравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молодая капуста, 250 г;
- яйца, 4 шт;
- морковь, 1 шт;
- чесок, 2 зубчика;
- молоко, 70 г;
- гречневая крупа, 50 г;
- соль, перец, зелень;
- майонез, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Яйца с молоком смешиваем, солим и перчим.
Гречневую крупу измельчаем в муку и смешиваем с яичной массой.
Обжариваем блинчики, остужаем и режем соломкой.
Капусту тонко шинкуем, морковь трем на крупной терке.
Зелень по вкусу измельчаем, чеснок мелко рубим или пропускаем через пресс.
Смешиваем овощи с лапшой из яичных блинчиков, добавляем чеснок и зелень, солим по вкусу и перчим, заправляем майонезом.
К яичным блинам, порезанным соломкой можно добавлять любые овощи, салат будет очень вкусным. Я знаю, что многие делают еще салаты из яичной лапши с шампиньонами, чесноком, зеленью и горошком консервированным.
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