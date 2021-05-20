Салат из капусты: так готовила моя прабабушка, потом бабушка, готовит мама и теперь так готовлю я. Делюсь рецептом

Вкусный рецепт простого и легкого салата из молодой капусты, который вам точно понравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молодая капуста, 250 г;

яйца, 4 шт;

морковь, 1 шт;

чесок, 2 зубчика;

молоко, 70 г;

гречневая крупа, 50 г;

соль, перец, зелень;

майонез, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Яйца с молоком смешиваем, солим и перчим.

Гречневую крупу измельчаем в муку и смешиваем с яичной массой.

Обжариваем блинчики, остужаем и режем соломкой.

Капусту тонко шинкуем, морковь трем на крупной терке.

Зелень по вкусу измельчаем, чеснок мелко рубим или пропускаем через пресс.

Смешиваем овощи с лапшой из яичных блинчиков, добавляем чеснок и зелень, солим по вкусу и перчим, заправляем майонезом.