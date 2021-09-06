Маринад для курицы с горчицей. Этот секрет раскрыл мне именитый шеф-повар

Маринад для курицы с горчицей поможет изменить вкус курицы, превратив обычное мясо в настоящий кулинарный шедевр.
Маринад для курицы с горчицей: ингредиенты
- Куриное филе — 1 кг. (один килограмм)
- Кефир — 0,5 ст. (половина стакана)
- Карри — 0,5 ч.л (пол чайной ложки)
- Чесночный порошок — 0,5 ч. л (пол чйной ложки)
- Красный молотый острый и сладкий перцы — по 1 щ. (одна щепотка)
- Горчица дижонская — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — одна щепотка
Рецепт приготовления:
- В глубокую ёмкость перелейте кефир, добавьте паприку, острый перец, порошок чеснока, карри и тщательно перемешайте.
- Мясо поместите в маринад, накройте плоской тарелкой, сверху поместите груз.
- Поставьте мясо в холодильник на всю ночь, а затем готовьте на свой вкус.
Маринад для курицы с горчицей просто растает во рту.
Приятного аппетита!
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