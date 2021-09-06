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Маринад для курицы с горчицей. Этот секрет раскрыл мне именитый шеф-повар

Маринад для курицы с горчицей поможет изменить вкус курицы, превратив обычное мясо в настоящий кулинарный шедевр.

Маринад для курицы с горчицей: ингредиенты

Маринад для курицы с горчицей

  1. Куриное филе — 1 кг. (один килограмм)
  2. Кефир — 0,5 ст. (половина стакана)
  3. Карри — 0,5 ч.л (пол чайной ложки)
  4. Чесночный порошок — 0,5 ч. л (пол чйной ложки)
  5. Красный молотый острый и сладкий перцы — по 1 щ. (одна щепотка)
  6. Горчица дижонская — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Соль — одна щепотка

Рецепт приготовления:

  • В глубокую ёмкость перелейте кефир, добавьте паприку, острый перец, порошок чеснока, карри и тщательно перемешайте.
  • Мясо поместите в маринад, накройте плоской тарелкой, сверху поместите груз.
  • Поставьте мясо в холодильник на всю ночь, а затем готовьте на свой вкус.

Маринад для курицы с горчицей просто растает во рту.

Маринад для курицы с горчицей. Этот секрет раскрыл мне именитый шеф-повар 2

Приятного аппетита!

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