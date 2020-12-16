Три быстрых и вкусных салата с кукурузой. Готовим простые салаты на праздничный стол!

Самое простое всегда получается самым вкусным. В моей семье все любят салаты с кукурузой и я их готовлю всегда, и просто так, и на праздничный стол. Предлагаю и вам воспользоваться моими рецептами: салат с колбасой, с капустой и салат с плавленым сырком и крабовыми палочками.
Для приготовления салата с колбасой вам потребуются такие ингредиенты:
- колбаса (варено-копченая), 150 г;
- кукуруза консервированная, 150 г;
- сыр, 150 г;
- огурец свежий, 1 шт;
- майонез, 2 – 3 ст.л.
Процесс приготовления
Продукты режем тонкой соломкой, смешиваем, добавляем кукурузу, перемешиваем.
Пробуем на соль, если мало можно добавить и заправляем майонезом. Я не солю, т.к. колбаса соленая и сыр я беру соленый, но вы берите по своему вкусу.
Для приготовления салата с капустой вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 150 г;
- огурец свежий, 1 шт;
- зелень, майонез;
- кукуруза консервированная, 150 г.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем, немного присаливаем и чуть обминаем руками.
Остальные продукты режем соломкой, смешиваем все.
Зелень рубим мелко и добавляем в салат.
Заправляем майонезом по вкусу, перемешиваем и подаем к столу.
Для приготовления салата из крабовых палочек и плавленого сырка вам потребуются такие ингредиенты:
- крабовые палочки, 200 г;
- сырок плавленый, 50 г;
- яйца отварные, 3 шт;
- кукуруза консервированная, 150 г;
- огурец свежий, 1 шт;
- майонез, зелень.
Процесс приготовления
Огурец режем тонкой соломкой, крабовые палочки и яйца – кубиками.
Зелень мелко режем.
Смешиваем все продукты, по вкусу заправляем майонезом, перемешиваем и подаем к столу.
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