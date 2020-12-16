Три быстрых и вкусных салата с кукурузой. Готовим простые салаты на праздничный стол!

Самое простое всегда получается самым вкусным. В моей семье все любят салаты с кукурузой и я их готовлю всегда, и просто так, и на праздничный стол. Предлагаю и вам воспользоваться моими рецептами: салат с колбасой, с капустой и салат с плавленым сырком и крабовыми палочками.

Для приготовления салата с колбасой вам потребуются такие ингредиенты:

колбаса (варено-копченая), 150 г;

кукуруза консервированная, 150 г;

сыр, 150 г;

огурец свежий, 1 шт;

майонез, 2 – 3 ст.л.

Процесс приготовления

Продукты режем тонкой соломкой, смешиваем, добавляем кукурузу, перемешиваем.

Пробуем на соль, если мало можно добавить и заправляем майонезом. Я не солю, т.к. колбаса соленая и сыр я беру соленый, но вы берите по своему вкусу.

Для приготовления салата с капустой вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 150 г;

огурец свежий, 1 шт;

зелень, майонез;

кукуруза консервированная, 150 г.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем, немного присаливаем и чуть обминаем руками.

Остальные продукты режем соломкой, смешиваем все.

Зелень рубим мелко и добавляем в салат.

Заправляем майонезом по вкусу, перемешиваем и подаем к столу.

Для приготовления салата из крабовых палочек и плавленого сырка вам потребуются такие ингредиенты:

крабовые палочки, 200 г;

сырок плавленый, 50 г;

яйца отварные, 3 шт;

кукуруза консервированная, 150 г;

огурец свежий, 1 шт;

майонез, зелень.

Процесс приготовления

Огурец режем тонкой соломкой, крабовые палочки и яйца – кубиками.

Зелень мелко режем.

Смешиваем все продукты, по вкусу заправляем майонезом, перемешиваем и подаем к столу.