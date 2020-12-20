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Бутерброды с киви: максимум витаминов в одном бутерброде

Бутерброды с киви – полезные, вкусные и красивые бутерброды! Экзотика на вашем столе! Готовить быстро и легко.

Бутерброды с киви: ингредиенты

Бутерброды с киви

  1. 500 (пятьсот) гр – белого хлеба
  2. 100 (сто) гр – майонеза
  3. 1 (один) зубчик – чеснока
  4. 1 (одна) шт – киви

Бутерброды с киви: рецепт

Бутерброды с киви

  • Нарежьте багет ломтиками средней толщины. Выложите их на сухую сковороду и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета
  • Чеснок измельчите
  • Киви нарежьте кружочками как можно тоньше
  • Смешайте майонез (берите пожирнее и повкуснее). Намажьте хлеб обильно и выложите сверху киви

Бутерброды с киви готовы!

Бутерброды с киви

Наверное вы сначала подумаете, что сочетание вкусов весьма странное. Я тоже так думала. Но, оказалось, что все ингредиенты подходят друг другу. Вкусы невероятные. Они очень нарядно смотрятся на столе. Такие бутербродики любят кушать даже детки.

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