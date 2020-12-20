Бутерброды с киви: максимум витаминов в одном бутерброде

Бутерброды с киви – полезные, вкусные и красивые бутерброды! Экзотика на вашем столе! Готовить быстро и легко.
Бутерброды с киви: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр – белого хлеба
- 100 (сто) гр – майонеза
- 1 (один) зубчик – чеснока
- 1 (одна) шт – киви
Бутерброды с киви: рецепт
- Нарежьте багет ломтиками средней толщины. Выложите их на сухую сковороду и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета
- Чеснок измельчите
- Киви нарежьте кружочками как можно тоньше
- Смешайте майонез (берите пожирнее и повкуснее). Намажьте хлеб обильно и выложите сверху киви
Бутерброды с киви готовы!
Наверное вы сначала подумаете, что сочетание вкусов весьма странное. Я тоже так думала. Но, оказалось, что все ингредиенты подходят друг другу. Вкусы невероятные. Они очень нарядно смотрятся на столе. Такие бутербродики любят кушать даже детки.
Свежие комментарии