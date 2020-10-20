Рецепт обалденных драников, которые вряд ли вы пробовали

Драники особенно сильно хочется, когда уже собран урожай и картофель один к одному, крупный. Просто бери и делай. Особенно вот такие, с грибочком, хрустящие, ароматные и очень сытные.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

яйцо, 1 шт;

лук, 150 г;

чеснок, 3 зубчика;

мука, 70 г;

сметана, 2 ст.л;

шампиньоны, 100 г;

соль, перец, масло растительное.

Процесс приготовления

Картофель и лук натираем на самой мелкой терке.

Добавляем соль и перец, яйцо, муку, сметану и пропущенный через пресс чеснок.

Вымешиваем тесто до однородности.

Шампиньоны режем ломтиками вместе с ножками.

Разогреваем растительное масло и столовой ложкой выкладываем тесто и утапливаем в каждый дольку грибочка.

Переворачиваем и обжариваем вторую сторону.

Подаем такие драники со сметаной.

В тесто вы также можете добавить по своему вкусу и рубленый свежий укроп.