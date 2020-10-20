Рецепт обалденных драников, которые вряд ли вы пробовали

Драники особенно сильно хочется, когда уже собран урожай и картофель один к одному, крупный. Просто бери и делай. Особенно вот такие, с грибочком, хрустящие, ароматные и очень сытные.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- яйцо, 1 шт;
- лук, 150 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- мука, 70 г;
- сметана, 2 ст.л;
- шампиньоны, 100 г;
- соль, перец, масло растительное.
Процесс приготовления
Картофель и лук натираем на самой мелкой терке.
Добавляем соль и перец, яйцо, муку, сметану и пропущенный через пресс чеснок.
Вымешиваем тесто до однородности.
Шампиньоны режем ломтиками вместе с ножками.
Разогреваем растительное масло и столовой ложкой выкладываем тесто и утапливаем в каждый дольку грибочка.
Переворачиваем и обжариваем вторую сторону.
Подаем такие драники со сметаной.
В тесто вы также можете добавить по своему вкусу и рубленый свежий укроп.
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