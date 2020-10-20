Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Рецепт обалденных драников, которые вряд ли вы пробовали

Драники особенно сильно хочется, когда уже собран урожай и картофель один к одному, крупный. Просто бери и делай. Особенно вот такие, с грибочком, хрустящие, ароматные и очень сытные.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 1 кг;
  • яйцо, 1 шт;
  • лук, 150 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • мука, 70 г;
  • сметана, 2 ст.л;
  • шампиньоны, 100 г;
  • соль, перец, масло растительное.

Процесс приготовления

Картофель и лук натираем на самой мелкой терке.

Добавляем соль и перец, яйцо, муку, сметану и пропущенный через пресс чеснок.

Вымешиваем тесто до однородности.

Шампиньоны режем ломтиками вместе с ножками.

Разогреваем растительное масло и столовой ложкой выкладываем тесто и утапливаем в каждый дольку грибочка.

Рецепт обалденных драников, которые вряд ли вы пробовали

Переворачиваем и обжариваем вторую сторону.

Подаем такие драники со сметаной.

В тесто вы также можете добавить по своему вкусу и рубленый свежий укроп.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх