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Бигус по-польски: популярное сытное блюдо из капусты и мяса

Бигус по-польски! Ничего вкуснее из капусты и мяса вы точно не ели! Обязательно возьмите на заметку именно этот рецепт! Помидоры и свежая капуста! Пальчики оближешь!

Бигус по-польски: ингредиенты

Бигус по-польски

  1. 1 (один) кг – белокочанной капусты
  2. 400 (четыреста) гр – говядины
  3. 1 (одна) шт – моркови
  4. 2 (две) шт – лука
  5. 2 (две) шт – помидоров
  6. Соль по вкусу
  7. Зелень по вкусу
  8. Черный молотый перец по вкусу
  9. Растительное масло

Рецепт бигуса по-польски:

Бигус по-польски

  • Мясо нарежьте кубиком. Это не обязательно говядина. Может быть свинина, грудинка
  • Лук мелко нарежьте, морковку нарежьте соломкой. Капусту мелко нашинкуйте, посолите, руками перемешайте. Она пустит сок
  • Обжарьте мясо на растительном масле. Потом добавьте к нему лук и тушите минут 10. Добавьте затем морковь, поперчите, перемешайте. Тушите минут 10
  • Томаты очистите от кожура и нарежьте кубиком. Переложите к мясу и овощам. Тушите пять минут
  • Добавьте капусту. Закройте крышкой и тушите один час, не забывайте помешивать
  • Перед подачей посыпьте зеленью

Насладитесь бигусом по-польски!

Бигус по-польски

 

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