Бигус по-польски: популярное сытное блюдо из капусты и мяса

Бигус по-польски! Ничего вкуснее из капусты и мяса вы точно не ели! Обязательно возьмите на заметку именно этот рецепт! Помидоры и свежая капуста! Пальчики оближешь!

Бигус по-польски: ингредиенты

1 (один) кг – белокочанной капусты 400 (четыреста) гр – говядины 1 (одна) шт – моркови 2 (две) шт – лука 2 (две) шт – помидоров Соль по вкусу Зелень по вкусу Черный молотый перец по вкусу Растительное масло

Рецепт бигуса по-польски:

Мясо нарежьте кубиком. Это не обязательно говядина. Может быть свинина, грудинка

Лук мелко нарежьте, морковку нарежьте соломкой. Капусту мелко нашинкуйте, посолите, руками перемешайте. Она пустит сок

Обжарьте мясо на растительном масле. Потом добавьте к нему лук и тушите минут 10. Добавьте затем морковь, поперчите, перемешайте. Тушите минут 10

Томаты очистите от кожура и нарежьте кубиком. Переложите к мясу и овощам. Тушите пять минут

Добавьте капусту. Закройте крышкой и тушите один час, не забывайте помешивать

Перед подачей посыпьте зеленью

Насладитесь бигусом по-польски!