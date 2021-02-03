Бигус по-польски: популярное сытное блюдо из капусты и мяса

Бигус по-польски! Ничего вкуснее из капусты и мяса вы точно не ели! Обязательно возьмите на заметку именно этот рецепт! Помидоры и свежая капуста! Пальчики оближешь!
Бигус по-польски: ингредиенты
- 1 (один) кг – белокочанной капусты
- 400 (четыреста) гр – говядины
- 1 (одна) шт – моркови
- 2 (две) шт – лука
- 2 (две) шт – помидоров
- Соль по вкусу
- Зелень по вкусу
- Черный молотый перец по вкусу
- Растительное масло
Рецепт бигуса по-польски:
- Мясо нарежьте кубиком. Это не обязательно говядина. Может быть свинина, грудинка
- Лук мелко нарежьте, морковку нарежьте соломкой. Капусту мелко нашинкуйте, посолите, руками перемешайте. Она пустит сок
- Обжарьте мясо на растительном масле. Потом добавьте к нему лук и тушите минут 10. Добавьте затем морковь, поперчите, перемешайте. Тушите минут 10
- Томаты очистите от кожура и нарежьте кубиком. Переложите к мясу и овощам. Тушите пять минут
- Добавьте капусту. Закройте крышкой и тушите один час, не забывайте помешивать
- Перед подачей посыпьте зеленью
Насладитесь бигусом по-польски!
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