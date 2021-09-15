Хот- дог по-домашнему. Закуска, которая понравится и детям, и взрослым

Хот- дог по-домашнему безумно понравится как взрослым, так и детям. Это идеальный завтрак для всей семьи.
Хот- дог по-домашнему: ингредиенты
- Колбаса — 300 гр. (триста грамм)
- Сыр — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Томатный соус — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Длинные булочки — 4 шт. (четыре штуки)
- Петрушка — пучок
Пошаговое приготовление:
- Нарежьте колбасу кружочками, а затем на брусочки. переложите на раскалённую сковороду и обжарьте со всех сторон. Готовую колбасу снимите с огня.
- Петрушку измельчите, сыр натрите на крупной тёрке.
- Вбейте в чашку яйца, посолите, взбейте вилкой, добавьте 3/4 тёртого сыра и перемешайте.
- Возьмите булочки, верхушки отрежьте, мякоть из середины выньте, затем выложите колбасу, залейте яйцами и сыром, смажьте кетчупом. Сверху посыпьте петрушкой и оставшимся сыром.
- Готовые булочки выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте 15-20 минут.
Хот- дог по-домашнему — быстро и сытно
Готовьте на здоровье!
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