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Хот- дог по-домашнему. Закуска, которая понравится и детям, и взрослым

Хот- дог по-домашнему безумно понравится как взрослым, так и детям. Это идеальный завтрак для всей семьи.

Хот- дог по-домашнему: ингредиенты

Хот- дог по-домашнему

  1. Колбаса — 300 гр. (триста грамм)
  2. Сыр — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Томатный соус — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  5. Длинные булочки — 4 шт. (четыре штуки)
  6. Петрушка — пучок

Пошаговое приготовление:

  • Нарежьте колбасу кружочками, а затем на брусочки. переложите на раскалённую сковороду и обжарьте со всех сторон. Готовую колбасу снимите с огня.
  •   Петрушку измельчите, сыр натрите на крупной тёрке.
  • Вбейте в чашку яйца, посолите, взбейте вилкой, добавьте 3/4 тёртого сыра и перемешайте.
  • Возьмите булочки, верхушки отрежьте, мякоть из середины выньте, затем выложите колбасу, залейте яйцами и сыром, смажьте кетчупом. Сверху посыпьте петрушкой и оставшимся сыром.
  • Готовые булочки выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте 15-20 минут.

Хот- дог по-домашнему — быстро и сытно

Хот- дог по-домашнему. Закуска, которая понравится и детям, и взрослым 2

Готовьте на здоровье!

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