Сметанный пирог с песочным тестом. Нежнее чизкейка

Сметанный пирог с песочным тестом — простой в приготовлении и безумно вкусный десерт, который понравится вам и вашим близким.
Сметанный пирог с песочным тестом: ингредиенты
Тесто:
- Масло сливочное — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Мука — 220 гр. (двести двадцать грамм)
- Желтки — 3 шт. (три штуки)
- Сметана — 30 гр. (тридцать грамм)
- Сахарная пудра — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Соль
- Ванилин
Сметанный слой:
- Белки — 3 шт. (три штуки0
- Сметана — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Сахар — 140 гр. (сто сорок грамм)
- Крахмал — 40 гр. (сорок грамм)
- Ванильный сахар — 10 гр. (десять грамм)
- Малина — по вкусу
Способ приготовления:
- Просейте муку в чашку, добавьте ванилин, соль, сахарную пудру и всё перемешайте.
- Нарежьте кубиками размягчённое сливочное масло и добавьте в тесто. Перетрите всё руками до превращения в крошку. После этого добавьте желтки и сметану и быстро замесите тесто. Не надо долго вымешивать, просто соберите в комок.
- Тесто разделите на две части, заверните в пищевую плёнку и уберите в морозильник на 1 час.
- Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, смажьте растительным маслом.
- Из морозилки достаньте одну часть теста и натрите на тёрке в форму. Лопаткой аккуратно разровняйте и поставьте в духовку на 10 минут при 190 градусах.
- Смешайте сметану с ванилином сахаром и половиной подготовленного сахара. Затем добавьте крахмал и ещё раз перемешайте.
- Белки взбейте до устойчивых пиков с оставшимся сахаром и аккуратно соедините его со сметанной массой.
- На остывшую основу вылейте сметанную массу. Малину обваляйте в сахарной пудре и выложите на пирог.
- Из морозильника достаньте вторую часть теста и натрите его сверху на сметанный слой.
- Поставьте пирог выпекаться при температуре 160 градусов в течение 30 минут.
- Накройте готовый пирог плёнкой и уберите в холодильник на 2-3 часа. Присыпьте сахарной пудрой и можете подавать к столу.
Сметанный пирог с песочным тестом — очень нежный и вкусный.
Готовьте на здоровье!
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