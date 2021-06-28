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Сметанный пирог с песочным тестом. Нежнее чизкейка

Сметанный пирог с песочным тестом — простой в приготовлении и безумно вкусный десерт, который понравится вам и вашим близким.

Сметанный пирог с песочным тестом: ингредиенты

Сметанный пирог с песочным тестом

Тесто:

  1. Масло сливочное — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  2. Мука — 220 гр. (двести двадцать грамм)
  3. Желтки — 3 шт. (три штуки)
  4. Сметана — 30 гр. (тридцать грамм)
  5. Сахарная пудра — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  6. Соль
  7. Ванилин

Сметанный слой:

  1. Белки — 3 шт. (три штуки0
  2. Сметана — 600 гр. (шестьсот грамм)
  3. Сахар — 140 гр. (сто сорок грамм)
  4. Крахмал — 40 гр. (сорок грамм)
  5. Ванильный сахар — 10 гр. (десять грамм)
  6. Малина — по вкусу

Способ приготовления:

  • Просейте муку в чашку, добавьте ванилин, соль, сахарную пудру и всё перемешайте.
  • Нарежьте кубиками размягчённое сливочное масло и добавьте в тесто. Перетрите всё руками до превращения в крошку. После этого добавьте желтки и сметану и быстро замесите тесто. Не надо долго вымешивать, просто соберите в комок.
  • Тесто разделите на две части, заверните в пищевую плёнку и уберите в морозильник на 1 час.
  • Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, смажьте растительным маслом.
  • Из морозилки достаньте одну часть теста и натрите на тёрке в форму. Лопаткой аккуратно разровняйте и поставьте в духовку на 10 минут при 190 градусах.
  • Смешайте сметану с ванилином сахаром и половиной подготовленного сахара. Затем добавьте крахмал и ещё раз перемешайте.
  • Белки взбейте до устойчивых пиков с оставшимся сахаром и аккуратно соедините его со сметанной массой.
  • На остывшую основу вылейте сметанную массу. Малину обваляйте в сахарной пудре и выложите на пирог.
  • Из морозильника достаньте вторую часть теста и  натрите его сверху на сметанный слой.
  • Поставьте пирог выпекаться при температуре 160 градусов в течение 30 минут.
  • Накройте готовый пирог плёнкой и уберите в холодильник на 2-3 часа. Присыпьте сахарной пудрой и можете подавать к столу.

Сметанный пирог с песочным тестом — очень нежный и вкусный.

Сметанный пирог с песочным тестом. Нежнее чизкейка 2

Готовьте на здоровье!

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