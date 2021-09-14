Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Вкусней пирожков и чебуреков. Слоеные лепешки с фаршем на сковороде: простой рецепт

Очень простой и легкий рецепт, но чебуреки получаются очень нежными, начинка сочная и ароматная. Слоеное тесто не будет резиновым, а наоборот, очень мягким.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 500 г;
  • мука, 350 г;
  • вода теплая, 220 г;
  • лук, 1 шт;
  • масло растительное или кунжутное, 1 ст.л;
  • соевый соус, 2 – 3 ст.л;
  • масло сливочное, 50 г;
  • вода для фарша, около 30 – 50 мл;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Просеянную муку смешиваем с водой – вливайте частями, чтобы не сделать слишком жидкое тесто.

Масса должна быть густой, крутой. Накрываем и оставляем на 20 минут.

Лук мелко режем и смешиваем с фаршем – его берите по своему вкусу.

Добавляем масло растительное, соевый соус, солим и перчим, всыпаем любимые специи и мелко рубленый укроп.

Фарш хорошо вымешиваем и вливаем немного воды. Вымешиваем массу не менее 4 – 5 минут.

Стол присыпаем мукой и выкладываем тесто, делим на 2 части.

Раскатываем в тонкую лепешку, сверху выкладываем часть фарша и равномерно распределяем на ¾ поверхности лепешки.

Вкусней пирожков и чебуреков. Слоеные лепешки с фаршем на сковороде: простой рецепт

В пустом секторе делаем надрез и закрываем тестом фарш. Защипываем края.

Вкусней пирожков и чебуреков. Слоеные лепешки с фаршем на сковороде: простой рецепт

Таким образом складываем всю лепешку и получается треугольник.

Вкусней пирожков и чебуреков. Слоеные лепешки с фаршем на сковороде: простой рецепт

Смазываем сковороду сливочным маслом, выкладываем лепешку и жарим под крышкой по 5 минут с каждой стороны на умеренном огне.

Вкусней пирожков и чебуреков. Слоеные лепешки с фаршем на сковороде: простой рецепт

Таким же образом делаем и вторую лепешку.

Чебуреки подаем к столу, разрезав каждую на порционные кусочки.

Вкусней пирожков и чебуреков. Слоеные лепешки с фаршем на сковороде: простой рецепт

Можно еще полить растопленным сливочным маслом. Очень вкусно будет с салатом из свежих овощей.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх