Вкусней пирожков и чебуреков. Слоеные лепешки с фаршем на сковороде: простой рецепт

Очень простой и легкий рецепт, но чебуреки получаются очень нежными, начинка сочная и ароматная. Слоеное тесто не будет резиновым, а наоборот, очень мягким.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 500 г;
- мука, 350 г;
- вода теплая, 220 г;
- лук, 1 шт;
- масло растительное или кунжутное, 1 ст.л;
- соевый соус, 2 – 3 ст.л;
- масло сливочное, 50 г;
- вода для фарша, около 30 – 50 мл;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Просеянную муку смешиваем с водой – вливайте частями, чтобы не сделать слишком жидкое тесто.
Масса должна быть густой, крутой. Накрываем и оставляем на 20 минут.
Лук мелко режем и смешиваем с фаршем – его берите по своему вкусу.
Добавляем масло растительное, соевый соус, солим и перчим, всыпаем любимые специи и мелко рубленый укроп.
Фарш хорошо вымешиваем и вливаем немного воды. Вымешиваем массу не менее 4 – 5 минут.
Стол присыпаем мукой и выкладываем тесто, делим на 2 части.
Раскатываем в тонкую лепешку, сверху выкладываем часть фарша и равномерно распределяем на ¾ поверхности лепешки.
В пустом секторе делаем надрез и закрываем тестом фарш. Защипываем края.
Таким образом складываем всю лепешку и получается треугольник.
Смазываем сковороду сливочным маслом, выкладываем лепешку и жарим под крышкой по 5 минут с каждой стороны на умеренном огне.
Таким же образом делаем и вторую лепешку.
Чебуреки подаем к столу, разрезав каждую на порционные кусочки.
Можно еще полить растопленным сливочным маслом. Очень вкусно будет с салатом из свежих овощей.
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