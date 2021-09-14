Вкусней пирожков и чебуреков. Слоеные лепешки с фаршем на сковороде: простой рецепт

Очень простой и легкий рецепт, но чебуреки получаются очень нежными, начинка сочная и ароматная. Слоеное тесто не будет резиновым, а наоборот, очень мягким.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 500 г;

мука, 350 г;

вода теплая, 220 г;

лук, 1 шт;

масло растительное или кунжутное, 1 ст.л;

соевый соус, 2 – 3 ст.л;

масло сливочное, 50 г;

вода для фарша, около 30 – 50 мл;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Просеянную муку смешиваем с водой – вливайте частями, чтобы не сделать слишком жидкое тесто.

Масса должна быть густой, крутой. Накрываем и оставляем на 20 минут.

Лук мелко режем и смешиваем с фаршем – его берите по своему вкусу.

Добавляем масло растительное, соевый соус, солим и перчим, всыпаем любимые специи и мелко рубленый укроп.

Фарш хорошо вымешиваем и вливаем немного воды. Вымешиваем массу не менее 4 – 5 минут.

Стол присыпаем мукой и выкладываем тесто, делим на 2 части.

Раскатываем в тонкую лепешку, сверху выкладываем часть фарша и равномерно распределяем на ¾ поверхности лепешки.

В пустом секторе делаем надрез и закрываем тестом фарш. Защипываем края.

Таким образом складываем всю лепешку и получается треугольник.

Смазываем сковороду сливочным маслом, выкладываем лепешку и жарим под крышкой по 5 минут с каждой стороны на умеренном огне.

Таким же образом делаем и вторую лепешку.

Чебуреки подаем к столу, разрезав каждую на порционные кусочки.