Фруктовый пирог на сковороде: в восторге все от мала до велика!

Фруктовый пирог на сковороде! Приготовим на десерт фруктовый вкусный пирог на сковороде. Рецепт такого пирога очень простой и легкий.

Фруктовый пирог на сковороде:

Если у Вас нет духовки, то это очень хорошая идея для быстрой выпечки. Пирог получается очень ароматным с лимонно-фруктовым вкусом. Прекрасный десерт для чайной церемонии.

Фруктовый пирог на сковороде: ингредиенты

Для тушеных фруктов:

киви среднего размера

большое яблоко

большая груша

треть чайной ложки корицы

столовая ложка лимонного сока

Для теста:

десять граммов сливочного масла

два яйца

сто граммов сахара

шестьдесят граммов манной крупы

сто двадцать граммов муки

столовая ложка разрыхлителя

четыре столовые ложки растительного масла

шесть столовых ложек молока

цедра лимона – по желанию

Фруктовый пирог на сковороде: как готовить

Нужно начать с подготовки фруктов:

Фрукты хорошо помыть, почистить и порезать небольшими дольками.

Толстостенную сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и положить туда кусочек сливочного масла.

Лимон помыть порезать и выжать столовую ложку лимонного сока. Влить в сковороду.

Половину порции сахара также отправить в сковороду.

Как только масло закипит, а сахар растворится, доложить в сковороду нарезанные ломтиками фрукты.

Пока фрукты тушатся, нужно подготовить тесто:

В глубокую чашу вбить яйца, добавить щепотку соли и взбить их венчиком.

В ту же чашу влить рафинированное растительное масло и молоко комнатной температуры.

Туда же отправить оставшийся сахарный песок, манную крупу и разрыхлитель. Все перемешать.

Затем в чашу с яйцами просеять муку и аккуратно перемешать движениями снизу-вверх получившуюся массу. Тесто должно получится как на оладьи.

В тесто можно добавить цедру лимона и перемешать. От этого и вкус и аромат становятся много лучше.

Фруктовый вкусный пирог на сковороде – последний этап:

К тушеным фруктам добавить корицы и перемешать.

Снизить уровень огня и поверх фруктов в сковороду налить наше тесто. При помощи лопаточки равномерно его распределить.

Сковороду закрыть крышкой и печь пирог минут сорок.

По истечении необходимого времени аккуратно снять крышку со сковороды и проверить при помощи деревянной палочки готовность пирога.

Положить на сковороду плоскую тарелку и перевернуть пирог на нее.

Оставить пирог на некоторое время остывать.

Остывший пирог разрезать на порционные кусочки и подать к чаю на стол.

Фруктовый пирог на сковороде: готов

Приятного всем чаепития!