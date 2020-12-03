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Фруктовый пирог на сковороде: в восторге все от мала до велика!

Фруктовый пирог на сковороде! Приготовим на десерт фруктовый вкусный пирог на сковороде. Рецепт такого пирога очень простой и легкий.

Фруктовый пирог на сковороде:

Если у Вас нет духовки, то это очень хорошая идея для быстрой выпечки. Пирог получается очень ароматным с лимонно-фруктовым вкусом. Прекрасный десерт для чайной церемонии.

Фруктовый пирог на сковороде

Фруктовый пирог на сковороде: ингредиенты

Для тушеных фруктов:

  • киви среднего размера
  • большое яблоко
  • большая груша

Фруктовый пирог на сковороде

  • треть чайной ложки корицы
  • столовая ложка лимонного сока

Для теста:

  • десять граммов сливочного масла
  • два яйца
  • сто граммов сахара
  • шестьдесят граммов манной крупы
  • сто двадцать граммов муки
  • столовая ложка разрыхлителя
  • четыре столовые ложки растительного масла
  • шесть столовых ложек молока
  • цедра лимона – по желанию

Фруктовый пирог на сковороде: как готовить

Нужно начать с подготовки фруктов:

  • Фрукты хорошо помыть, почистить и порезать небольшими дольками.

Фруктовый пирог на сковороде

  • Толстостенную сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и положить туда кусочек сливочного масла.
  • Лимон помыть порезать и выжать столовую ложку лимонного сока. Влить в сковороду.
  • Половину порции сахара также отправить в сковороду.
  • Как только масло закипит, а сахар растворится, доложить в сковороду нарезанные ломтиками фрукты.

Пока фрукты тушатся, нужно подготовить тесто:

  • В глубокую чашу вбить яйца, добавить щепотку соли и взбить их венчиком.
  • В ту же чашу влить рафинированное растительное масло и молоко комнатной температуры.
  • Туда же отправить оставшийся сахарный песок, манную крупу и разрыхлитель. Все перемешать.
  • Затем в чашу с яйцами просеять муку и аккуратно перемешать движениями снизу-вверх получившуюся массу. Тесто должно получится как на оладьи.
  • В тесто можно добавить цедру лимона и перемешать. От этого и вкус и аромат становятся много лучше.

Фруктовый вкусный пирог на сковороде – последний этап:

  • К тушеным фруктам добавить корицы и перемешать.
  • Снизить уровень огня и поверх фруктов в сковороду налить наше тесто. При помощи лопаточки равномерно его распределить.
  • Сковороду закрыть крышкой и печь пирог минут сорок.
  • По истечении необходимого времени аккуратно снять крышку со сковороды и проверить при помощи деревянной палочки готовность пирога.

Фруктовый пирог на сковороде

  • Положить на сковороду плоскую тарелку и перевернуть пирог на нее.
  • Оставить пирог на некоторое время остывать.

Остывший пирог разрезать на порционные кусочки и подать к чаю на стол.

Фруктовый пирог на сковороде: готов

Приятного всем чаепития!

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