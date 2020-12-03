Фруктовый пирог на сковороде: в восторге все от мала до велика!

Фруктовый пирог на сковороде! Приготовим на десерт фруктовый вкусный пирог на сковороде. Рецепт такого пирога очень простой и легкий.
Фруктовый пирог на сковороде:
Если у Вас нет духовки, то это очень хорошая идея для быстрой выпечки. Пирог получается очень ароматным с лимонно-фруктовым вкусом. Прекрасный десерт для чайной церемонии.
Фруктовый пирог на сковороде: ингредиенты
Для тушеных фруктов:
- киви среднего размера
- большое яблоко
- большая груша
- треть чайной ложки корицы
- столовая ложка лимонного сока
Для теста:
- десять граммов сливочного масла
- два яйца
- сто граммов сахара
- шестьдесят граммов манной крупы
- сто двадцать граммов муки
- столовая ложка разрыхлителя
- четыре столовые ложки растительного масла
- шесть столовых ложек молока
- цедра лимона – по желанию
Фруктовый пирог на сковороде: как готовить
Нужно начать с подготовки фруктов:
- Фрукты хорошо помыть, почистить и порезать небольшими дольками.
- Толстостенную сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и положить туда кусочек сливочного масла.
- Лимон помыть порезать и выжать столовую ложку лимонного сока. Влить в сковороду.
- Половину порции сахара также отправить в сковороду.
- Как только масло закипит, а сахар растворится, доложить в сковороду нарезанные ломтиками фрукты.
Пока фрукты тушатся, нужно подготовить тесто:
- В глубокую чашу вбить яйца, добавить щепотку соли и взбить их венчиком.
- В ту же чашу влить рафинированное растительное масло и молоко комнатной температуры.
- Туда же отправить оставшийся сахарный песок, манную крупу и разрыхлитель. Все перемешать.
- Затем в чашу с яйцами просеять муку и аккуратно перемешать движениями снизу-вверх получившуюся массу. Тесто должно получится как на оладьи.
- В тесто можно добавить цедру лимона и перемешать. От этого и вкус и аромат становятся много лучше.
Фруктовый вкусный пирог на сковороде – последний этап:
- К тушеным фруктам добавить корицы и перемешать.
- Снизить уровень огня и поверх фруктов в сковороду налить наше тесто. При помощи лопаточки равномерно его распределить.
- Сковороду закрыть крышкой и печь пирог минут сорок.
- По истечении необходимого времени аккуратно снять крышку со сковороды и проверить при помощи деревянной палочки готовность пирога.
- Положить на сковороду плоскую тарелку и перевернуть пирог на нее.
- Оставить пирог на некоторое время остывать.
Остывший пирог разрезать на порционные кусочки и подать к чаю на стол.
Фруктовый пирог на сковороде: готов
Приятного всем чаепития!
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