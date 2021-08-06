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Пицца Дорожная. Готовится очень быстро и легко

Пицца Дорожная очень легко и быстро готовится и легко заменит вам перерыв и подойдёт в качестве быстрого завтрака.

Пицца Дорожная: ингредиенты

Пицца Дорожная

  1. Мука — сколько возьмёт тесто
  2. Маргарин или масло — 100 гр. (сто грамм)
  3. Сухие дрожжи — 10 гр. (десять грамм)
  4. Тёплая вода — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  5. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Соль — 0,5 ч. л (пол чайной ложки)
  7. Тмин — одна горсть

Процесс приготовления:

  • В качестве начинки возьмите сыр, колбасу и томатный соус. Также можете взять сыр, ветчину, солёные огурцы и горчичный соус.
  • Маргарин или масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно было мягким.
  • Разотрите его с небольшим количеством муки, добавьте соль, сахар, дрожжи и тмин.
  • Хорошенько перемешайте, добавьте воду и постепенно добавляя муку, замесите мягкое, эластичное тесто.
  • Тесто отложите отдохнуть и приступите к приготовлению начинки.
  • Колбасу мелко нарежьте, сыр натрите на тёрке, помидоры тоже измельчите.
  • Мелко нарезанную луковицу обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, затем выложите томаты, дайте закипеть, убавьте огонь и томите до испарения жидкости.
  • Попутно посолите, поперчите, добавьте ваши любимые травки и специи и в конце выложите чеснок.
  • Тесто раскатайте в пласт, смажьте соусом, сверху выложите сыр и колбаски, скатайте пласт рулетом и нарежьте на пятаки.
  • Выложите на застеленный пергаментом противень, сверху ещё немного посыпьте сыром.
  • В разогретой до 200 — 210 градусов духовке выпекайте пиццу в течение 15 — 20 минут.

Пицца Дорожная — вкусно и быстро.

Пицца Дорожная. Готовится очень быстро и легко 2

Готовьте на здоровье!

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