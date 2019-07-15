Именно так нужно готовить салат из рисовой лапши

Блюда азиатской кухни подкупают необычным для европейцев сочетанием вкусов. Несложный в приготовлении салат с рисовой лапшой всегда великолепен и никого не оставляет равнодушным. Кушанье не требует много сил и времени на готовку, к тому же с любыми ингредиентами получается ароматным, аппетитным, вкусным. Совершенно обычный, но такой вкусный салат! В нём масса витаминов и веществ, полезных для организма. Стеклянная лапша со свежими овощами – идеальное блюдо к любому застолью.

ИНГРЕДИЕНТЫ на 4 порции :

фунчозы – 100 г;

спелых мясистых помидоров – 2 плода;

100 г огурцов;

перца болгарского красного – 1 шт.;

свежего горошка зелёного – 60 г;

чеснока – 2 зубка;

зелени – 50 г;

чёрного перца — около 4 г;

классического соуса соевого – 3 ст. л.;

чуть-чуть соли;

50 мл масла оливкового.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Рисовую лапшу отваривают без соли в бурно кипящей воде до полуготовности (3 минуты).

Зелёный горошек отваривают 5 минут в отдельной кастрюле. Воду сливают.



Чеснок режут дольками, обжаривают в раскалённом оливковом масле.

Лапшу сливают на дуршлаг, встряхивают, промывают холодной водой.

Из сковороды достают чеснок и обжаривают фунчозу в этом же масле (4 минуты).

По вкусу в конце добавляют молотый перец, солят.С томатов снимают кожицу, достают семена. Мякоть помидоров нарезают кубиком.



Болгарский перец моют, освобождают от семян. Нарезают тонкой соломкой.



Огурцы натирают крупной стружкой.



Все компоненты салата высыпают в одну ёмкость. Сбрызгивают соевым соусом.

Готовое блюдо перемешивают и перекладывают в салатник. Украшают рубленой зеленью.