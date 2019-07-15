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Именно так нужно готовить салат из рисовой лапши


Именно так нужно готовить салат из рисовой лапши
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Блюда азиатской кухни подкупают необычным для европейцев сочетанием вкусов. Несложный в приготовлении салат с рисовой лапшой всегда великолепен и никого не оставляет равнодушным. Кушанье не требует много сил и времени на готовку, к тому же с любыми ингредиентами получается ароматным, аппетитным, вкусным. Совершенно обычный, но такой вкусный салат! В нём масса витаминов и веществ, полезных для организма. Стеклянная лапша со свежими овощами – идеальное блюдо к любому застолью.

 

 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ на 4 порции :

фунчозы – 100 г;
спелых мясистых помидоров – 2 плода;
100 г огурцов;
перца болгарского красного – 1 шт.;
свежего горошка зелёного – 60 г;
чеснока – 2 зубка;
зелени – 50 г;
чёрного перца — около 4 г;
классического соуса соевого – 3 ст. л.;
чуть-чуть соли;
50 мл масла оливкового.

 

 

 

 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Рисовую лапшу отваривают без соли в бурно кипящей воде до полуготовности (3 минуты).
Зелёный горошек отваривают 5 минут в отдельной кастрюле. Воду сливают.

 

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Чеснок режут дольками, обжаривают в раскалённом оливковом масле.

 

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Лапшу сливают на дуршлаг, встряхивают, промывают холодной водой.

 

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Из сковороды достают чеснок и обжаривают фунчозу в этом же масле (4 минуты).

По вкусу в конце добавляют молотый перец, солят.
С томатов снимают кожицу, достают семена. Мякоть помидоров нарезают кубиком.

 

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Болгарский перец моют, освобождают от семян. Нарезают тонкой соломкой.

 

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Огурцы натирают крупной стружкой.

 

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Все компоненты салата высыпают в одну ёмкость. Сбрызгивают соевым соусом.

Готовое блюдо перемешивают и перекладывают в салатник. Украшают рубленой зеленью.

 

 

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