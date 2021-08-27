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Вкусные котлеты на завтрак: бюджетно и быстро по фирменному рецепту

Если хотите побаловать семью вкусными котлетами на завтрак, рекомендую сделать это блюдо по моему рецепту. В фарш добавим немного кабачков и моркови, они придают сочности, котлеты получаются мягкими, сытными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш мясной, 600 г;
  • лук, морковь и картофель по 1 шт;
  • кабачки, 2 шт небольшие;
  • батон, 4 ломтика;
  • молоко, 70 г;
  • манная крупа, 1 стл;
  • чеснок, 1 зубчик;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Кусочки батона заливаем молоком.

Морковь, лук, картофель, кабачки и чеснок измельчаем любым, удобным для вас способом.

В массу добавляем фарш, манную крупу, отжатый батон, вымешиваем.

Солим массу, перчим, по вкусу добавляем специи и если хотите – мелко рубленый укроп.

Вкусные котлеты на завтрак: бюджетно и быстро по фирменному рецепту

Формируем котлеты, обваливаем в панировочных сухарях или муке. Обжариваем на растительном масле.

Котлеты складываем в сковороду или кастрюлю, наливаем немного воды, кладем пару лаврового листа и тушим на небольшом огне около 10 минут.

Вкусные котлеты на завтрак: бюджетно и быстро по фирменному рецепту

Подаю такие котлетки с картофельным пюре, отварным рисом с овощами. Можно еще сделать соус или подливу, тогда получается не только завтрак, но и вкусный, сытный ужин.

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