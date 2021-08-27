Вкусные котлеты на завтрак: бюджетно и быстро по фирменному рецепту

Если хотите побаловать семью вкусными котлетами на завтрак, рекомендую сделать это блюдо по моему рецепту. В фарш добавим немного кабачков и моркови, они придают сочности, котлеты получаются мягкими, сытными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш мясной, 600 г;

лук, морковь и картофель по 1 шт;

кабачки, 2 шт небольшие;

батон, 4 ломтика;

молоко, 70 г;

манная крупа, 1 стл;

чеснок, 1 зубчик;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Кусочки батона заливаем молоком.

Морковь, лук, картофель, кабачки и чеснок измельчаем любым, удобным для вас способом.

В массу добавляем фарш, манную крупу, отжатый батон, вымешиваем.

Солим массу, перчим, по вкусу добавляем специи и если хотите – мелко рубленый укроп.

Формируем котлеты, обваливаем в панировочных сухарях или муке. Обжариваем на растительном масле.

Котлеты складываем в сковороду или кастрюлю, наливаем немного воды, кладем пару лаврового листа и тушим на небольшом огне около 10 минут.

Подаю такие котлетки с картофельным пюре, отварным рисом с овощами. Можно еще сделать соус или подливу, тогда получается не только завтрак, но и вкусный, сытный ужин.