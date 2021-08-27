Вкусные котлеты на завтрак: бюджетно и быстро по фирменному рецепту

Если хотите побаловать семью вкусными котлетами на завтрак, рекомендую сделать это блюдо по моему рецепту. В фарш добавим немного кабачков и моркови, они придают сочности, котлеты получаются мягкими, сытными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш мясной, 600 г;
- лук, морковь и картофель по 1 шт;
- кабачки, 2 шт небольшие;
- батон, 4 ломтика;
- молоко, 70 г;
- манная крупа, 1 стл;
- чеснок, 1 зубчик;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Кусочки батона заливаем молоком.
Морковь, лук, картофель, кабачки и чеснок измельчаем любым, удобным для вас способом.
В массу добавляем фарш, манную крупу, отжатый батон, вымешиваем.
Солим массу, перчим, по вкусу добавляем специи и если хотите – мелко рубленый укроп.
Формируем котлеты, обваливаем в панировочных сухарях или муке. Обжариваем на растительном масле.
Котлеты складываем в сковороду или кастрюлю, наливаем немного воды, кладем пару лаврового листа и тушим на небольшом огне около 10 минут.
Подаю такие котлетки с картофельным пюре, отварным рисом с овощами. Можно еще сделать соус или подливу, тогда получается не только завтрак, но и вкусный, сытный ужин.
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