Раскладываю по банкам мясо и получаю очень вкусную закуску к любому столу

Хорошая, качественная и полностью натуральная тушенка – это отличная закуска, идеальное дополнение к любым гарнирам, добавка в овощи, супы, рагу. Хранится она долго, поэтому можно заготовить достаточно много впрок.

Для приготовления 2 баночек по 500 г вам потребуются такие ингредиенты:

грудинка свиная, 1 кг;

лист лавровый, 2 шт;

чеснок по 2 зубчика в банку;

перец горшком по 2 шт в каждую банку;

соль, 120 г;

вода, 1 л.

Процесс приготовления

Моем свинину и режем порционными кусочками.

Раскладываем плотно мясо в банки – предварительно их моем и вытираем.

В каждую банку вкладываем перец и чеснок, лавровый лист.

Кипятим воду и растворяем соль, кипятим минуту и заливаем кипяток в банки.

Накрываем банки крышками и отправляем их в кастрюлю. На дно кастрюли кладем полотенце. Наливаем теплую воду по горлышко и стерилизуем с момента закипания 2 часа.

Закручиваем крышками, переворачиваем банки и оставляем остывать.

Храним в прохладном месте – в холодильнике или в подвале.

По вкусу вы можете добавить в тушенку и свои любимые специи.