Раскладываю по банкам мясо и получаю очень вкусную закуску к любому столу

Хорошая, качественная и полностью натуральная тушенка – это отличная закуска, идеальное дополнение к любым гарнирам, добавка в овощи, супы, рагу. Хранится она долго, поэтому можно заготовить достаточно много впрок.
Для приготовления 2 баночек по 500 г вам потребуются такие ингредиенты:
- грудинка свиная, 1 кг;
- лист лавровый, 2 шт;
- чеснок по 2 зубчика в банку;
- перец горшком по 2 шт в каждую банку;
- соль, 120 г;
- вода, 1 л.
Процесс приготовления
Моем свинину и режем порционными кусочками.
Раскладываем плотно мясо в банки – предварительно их моем и вытираем.
В каждую банку вкладываем перец и чеснок, лавровый лист.
Кипятим воду и растворяем соль, кипятим минуту и заливаем кипяток в банки.
Накрываем банки крышками и отправляем их в кастрюлю. На дно кастрюли кладем полотенце. Наливаем теплую воду по горлышко и стерилизуем с момента закипания 2 часа.
Закручиваем крышками, переворачиваем банки и оставляем остывать.
Храним в прохладном месте – в холодильнике или в подвале.
По вкусу вы можете добавить в тушенку и свои любимые специи.
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