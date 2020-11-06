Одна из самых шикарных кухонь, которые мне попадались на глаза. Действительно смотрится так, что хочется там жить и готовить

Маленькие по размерам помещения, в том числе, и кухни, можно обыграть так в дизайне, что они будут великолепно выглядеть и станут визуально больше.

Чтобы сделать пространство больше, стены окрашиваем в нежный тон, а если вы еще и добавите оригинальные светильники на стену, то они визуально увеличат кухню.

Предметы интерьера также должны быть сами утонченными, чтобы не перегружать пространство и не делать его меньше. Вы можете поставить стол из стекла, что будет выглядеть легко красиво. В углу можно подвесить телевизор.

Около входа на кухню можно поставить шкафчик для посуды, только не крупных габаритов, чтобы не перегружать помещение.

Раковину для кухни хозяева выбрали оригинальную, в стильном цвете, она идеально вписывается в интерьер. Стильно дополняет раковину и интересный смеситель. Рядом располагается варочная поверхность, не большая, практичная и над ней вытяжка, которую для удобства, вмонтировал в мебель – в верхний ящик.

Духовку установили на уровне столешницы – это отличное решение для маленькой кухни и все удобно и не мешает.

Владельцы этой удобной кухни еще смоги установить посудомоечную машину.

Весь дизайн интерьера дополняет светодиодная лента, которую пустили по верху шкафчиков и это также увеличивает визуально пространство.