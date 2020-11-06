Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Одна из самых шикарных кухонь, которые мне попадались на глаза. Действительно смотрится так, что хочется там жить и готовить

Маленькие по размерам помещения, в том числе, и кухни, можно обыграть так в дизайне, что они будут великолепно выглядеть и станут визуально больше.

Чтобы сделать пространство больше, стены окрашиваем в нежный тон, а если вы еще и добавите оригинальные светильники на стену, то они визуально увеличат кухню.

Предметы интерьера также должны быть сами утонченными, чтобы не перегружать пространство и не делать его меньше. Вы можете поставить стол из стекла, что будет выглядеть легко  красиво. В углу можно подвесить телевизор.

Около входа на кухню можно поставить шкафчик для посуды, только не крупных габаритов, чтобы не перегружать помещение.

Одна из самых шикарных кухонь, которые мне попадались на глаза. Действительно смотрится так, что хочется там жить и готовить

Раковину для кухни хозяева выбрали оригинальную, в стильном цвете, она идеально вписывается в интерьер. Стильно дополняет раковину и интересный смеситель. Рядом располагается варочная поверхность, не большая, практичная и над ней вытяжка, которую для удобства, вмонтировал в мебель – в верхний ящик.

Одна из самых шикарных кухонь, которые мне попадались на глаза. Действительно смотрится так, что хочется там жить и готовить

Духовку установили на уровне столешницы – это отличное решение для маленькой кухни и все удобно и не мешает.

Владельцы этой удобной кухни еще смоги установить посудомоечную машину.

Одна из самых шикарных кухонь, которые мне попадались на глаза. Действительно смотрится так, что хочется там жить и готовить

Весь дизайн интерьера дополняет светодиодная лента, которую пустили по верху шкафчиков и это также увеличивает визуально пространство.

Одна из самых шикарных кухонь, которые мне попадались на глаза. Действительно смотрится так, что хочется там жить и готовить

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх