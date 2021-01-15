Закуска из помидор: перед которой невозможно устоять

Закуска из помидор! Бесподобная, вкуснейшая закуска из помидор настолько ароматна и пикантна, что перед ней буквально невозможно устоять. Эту закусочку желательно долго не хранить, поскольку она самая вкусная сразу же по приготовлении.
Закуска из помидор: ингредиенты
- половина килограмма томатов
- половина стакана подсолнечного либо оливкового масла
- три зубчика чеснока
- зелень (укроп, петрушка, кинза, базилик) – чем больше, тем вкуснее
- чайная ложка соли
- чайная ложка сахарного песка или меда
- перец черный молотый – по вкусу
- чайная ложка горчицы
- столовая ложка девятипроцентного яблочного уксуса
Закуска из помидор: приготовление
Для начала надо приготовить соус:
- Подсолнечное или же оливковое масло влить в глубокую миску.
- Добавить соли, чайную ложку сахарного песка или же меда.
- Поперчить и доложить горчицы.
- Влить девятипроцентный уксус.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс в ту же миску.
- Зелень помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать. Доложить в миску к другим продуктам и перемешать.
А теперь нужно приступить к помидорам:
- Помидоры хорошо помыть, нарезать нетолстыми кружочками.
- Выложить один слой помидоров в контейнер для продуктов.
- Залить помидоры двумя столовыми ложками приготовленного соуса.
- Выложить помидоры следующим слоем и снова залить соусом.
- Таким образом выкладывать слой за слоем, пока не закончатся помидоры. Не забывать каждый слой поливать соусом.
- После всего закрыть контейнер крышкой и поместить в холодильник на 30 минут.
Ну вот, через полчаса наша вкуснейшая закуска из помидор будет готова.
Достаньте ее из холодильника, переложите в красивую салатницу и подайте на стол как дополнение к обеду или ужину.
Закуска из помидор: готов
Приятного аппетита!
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