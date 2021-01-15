Закуска из помидор: перед которой невозможно устоять

Закуска из помидор! Бесподобная, вкуснейшая закуска из помидор настолько ароматна и пикантна, что перед ней буквально невозможно устоять. Эту закусочку желательно долго не хранить, поскольку она самая вкусная сразу же по приготовлении.

Закуска из помидор: ингредиенты

половина килограмма томатов

половина стакана подсолнечного либо оливкового масла

три зубчика чеснока

зелень (укроп, петрушка, кинза, базилик) – чем больше, тем вкуснее

чайная ложка соли

чайная ложка сахарного песка или меда

перец черный молотый – по вкусу

чайная ложка горчицы

столовая ложка девятипроцентного яблочного уксуса

Закуска из помидор: приготовление

Для начала надо приготовить соус:

Подсолнечное или же оливковое масло влить в глубокую миску.

Добавить соли, чайную ложку сахарного песка или же меда.

Поперчить и доложить горчицы.

Влить девятипроцентный уксус.

Чеснок почистить и пропустить через пресс в ту же миску.

Зелень помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать. Доложить в миску к другим продуктам и перемешать.

А теперь нужно приступить к помидорам:

Помидоры хорошо помыть, нарезать нетолстыми кружочками.

Выложить один слой помидоров в контейнер для продуктов.

Залить помидоры двумя столовыми ложками приготовленного соуса.

Выложить помидоры следующим слоем и снова залить соусом.

Таким образом выкладывать слой за слоем, пока не закончатся помидоры. Не забывать каждый слой поливать соусом.

После всего закрыть контейнер крышкой и поместить в холодильник на 30 минут.

Ну вот, через полчаса наша вкуснейшая закуска из помидор будет готова.

Достаньте ее из холодильника, переложите в красивую салатницу и подайте на стол как дополнение к обеду или ужину.

Закуска из помидор: готов

Приятного аппетита!