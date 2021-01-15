Скатерть-Самобранка

5 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 13 января, 12:47
    а сельдь соленую брать или свежемороженую?Даже соус вымакив...
  • Надежда Гусева12 января, 1:03
    СпасибоПросто смешиваю п...
  • Irena baranova11 января, 7:48
    кефирЛён с кефиром: оз...

Закуска из помидор: перед которой невозможно устоять

Закуска из помидор! Бесподобная, вкуснейшая закуска из помидор настолько ароматна и пикантна, что перед ней буквально невозможно устоять. Эту закусочку желательно долго не хранить, поскольку она самая вкусная сразу же по приготовлении.

Закуска из помидор: ингредиенты

  • половина килограмма томатов

Закуска из помидор

  • половина стакана подсолнечного либо оливкового масла
  • три зубчика чеснока
  • зелень (укроп, петрушка, кинза, базилик) – чем больше, тем вкуснее
  • чайная ложка соли
  • чайная ложка сахарного песка или меда
  • перец черный молотый – по вкусу
  • чайная ложка горчицы
  • столовая ложка девятипроцентного яблочного уксуса

Закуска из помидор: приготовление

Для начала надо приготовить соус:

  • Подсолнечное или же оливковое масло влить в глубокую миску.
  • Добавить соли, чайную ложку сахарного песка или же меда.

Закуска из помидор

  • Поперчить и доложить горчицы.
  • Влить девятипроцентный уксус.
  • Чеснок почистить и пропустить через пресс в ту же миску.
  • Зелень помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать. Доложить в миску к другим продуктам и перемешать.

А теперь нужно приступить к помидорам:

Закуска из помидор

  • Помидоры хорошо помыть, нарезать нетолстыми кружочками.
  • Выложить один слой помидоров в контейнер для продуктов.
  • Залить помидоры двумя столовыми ложками приготовленного соуса.
  • Выложить помидоры следующим слоем и снова залить соусом.
  • Таким образом выкладывать слой за слоем, пока не закончатся помидоры. Не забывать каждый слой поливать соусом.
  • После всего закрыть контейнер крышкой и поместить в холодильник на 30 минут.

Закуска из помидор

Ну вот, через полчаса наша вкуснейшая закуска из помидор будет готова.

Достаньте ее из холодильника, переложите в красивую салатницу и подайте на стол как дополнение к обеду или ужину.

Закуска из помидор: готов

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх