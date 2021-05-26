Капустная запеканка на сковороде. Вкусный ужин из молодой капусты и 2-х яиц

Капустная запеканка на сковороде
Капустная запеканка на сковороде: ингредиенты
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Молодая капуста — 300 гр. (триста грамм)
- Мука — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
- Сметана
- Растительное масло
- Перец, соль — по вкусу
Процесс приготовления:
- Мелко нашинкуйте капусту, смешайте её с яйцами, зеленью, солью, перцем и другими специями.
- Засыпьте муку и тщательно перемешайте.
- Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите на него всю массу, разровняйте и посыпьте кунжутом.
- Сковороду накройте крышкой, огонь снизите до среднего и обжарьте одну сторону в течение десяти минут.
- При помощи тарелки переверните запеканку и обжарьте вторую сторону 5-7 минут до румяности.
Капустная запеканка на сковороде: готова!
Блюдо подойдет со сметаной или соусом со сметаной и горчицей. Приятного аппетита!
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