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Капустная запеканка на сковороде. Вкусный ужин из молодой капусты и 2-х яиц

Капустная запеканка на сковороде

Капустная запеканка на сковороде: ингредиенты

Капустная запеканка на сковороде.

  1. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  2. Молодая капуста — 300 гр. (триста грамм)
  3. Мука — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
  4. Сметана
  5. Растительное масло
  6. Перец, соль — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Мелко нашинкуйте капусту, смешайте её с яйцами, зеленью, солью, перцем и другими специями.
  • Засыпьте муку и тщательно перемешайте.
  • Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите на него всю массу, разровняйте и посыпьте кунжутом.
  • Сковороду накройте крышкой, огонь снизите до среднего и обжарьте одну сторону в течение десяти минут.
  • При помощи тарелки переверните запеканку и обжарьте вторую сторону 5-7 минут до румяности.

Капустная запеканка на сковороде: готова!

Капустная запеканка на сковороде. Вкусный ужин из молодой капусты и 2-х яиц 2

Блюдо подойдет со сметаной или соусом со сметаной и горчицей. Приятного аппетита!

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