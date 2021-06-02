Вместо мороженого часто делаю этот вкусный, полезный, низкокалорийный десерт всего из трех ингредиентов (за 5 минут)

Когда приходит сезон свежих фруктов и ягод, из них можно готовить самые вкусные, полезные, ароматные, легкие и свежие десерты. Отличная альтернатива мороженому.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вишня свежая или замороженная без косточек, 300 г;
- бананы, 3 шт;
- молоко холодное, 300 г;
- пудра сахарная.
Процесс приготовления
Бананы режем кусочками и замораживаем.
Если вишня свежая, удаляем косточки и тоже замораживаем.
При помощи блендера превращаем ягоды и бананы в пюре, вливаем ледяное молоко и перебиваем до однородного состояния.
По вкусу можно добавить сахарной пудры, тогда десерт будет сладким, как вам нравится.
Раскладываем по креманкам и подаем к столу. Если масса сильно растаяла, можно отправить ее на 1 час в морозильную камеру и периодически вынимать, чтобы перемешать.
Ягоды и фрукты берите любые, а молоко прекрасно заменяется сливками для взбивания.
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