Вместо мороженого часто делаю этот вкусный, полезный, низкокалорийный десерт всего из трех ингредиентов (за 5 минут)

Когда приходит сезон свежих фруктов и ягод, из них можно готовить самые вкусные, полезные, ароматные, легкие и свежие десерты. Отличная альтернатива мороженому.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вишня свежая или замороженная без косточек, 300 г;

бананы, 3 шт;

молоко холодное, 300 г;

пудра сахарная.

Процесс приготовления

Бананы режем кусочками и замораживаем.

Если вишня свежая, удаляем косточки и тоже замораживаем.

При помощи блендера превращаем ягоды и бананы в пюре, вливаем ледяное молоко и перебиваем до однородного состояния.

По вкусу можно добавить сахарной пудры, тогда десерт будет сладким, как вам нравится.

Раскладываем по креманкам и подаем к столу. Если масса сильно растаяла, можно отправить ее на 1 час в морозильную камеру и периодически вынимать, чтобы перемешать.

Ягоды и фрукты берите любые, а молоко прекрасно заменяется сливками для взбивания.