Рассказываю, как готовить омлет с молоком

Всем привет! Завтрак (как и восток) – дело тонкое. А те, кто любят завтракать не в ресторане, а дома, не раз сталкивались с проблемой сделать хороший качественный омлет с молоком. Сегодня я расскажу, как его правильно приготовить, поделюсь сразу несколькими лайфхаками.

Итак, для того, чтобы сделать омлет с молоком мечты, нужно:

3 куриных яйца

150 мл молока

2 щепотки соли

30 г сливочного масла

Чтобы омлет был пышным и красивым, нужно всего лишь правильно, пропорционально взять все ингредиенты и соблюсти температуру.

Омлет надо готовить на минимальном слабом огне. Только тогда он получится хорошим и качественным. Еще одно из ключевых условий – накрывать его крышкой при готовке. Таким образом омлет поднимется и станет объемным.

Молоко можно взять любое, даже козье. Однако я готовил на обычном молоке. Что касается яиц, то здесь тоже все просто: можете взять и перепелиные, и куриные. Или любые другие (вдруг у вас найдутся в холодильнике гусиные яйца).

Помните лишь про идеальное соотношение для любого омлета. Это 1 куриное яйцо на 50 миллилитров молока. Специи добавляйте по своему вкусу и желанию.

Итак, готовится такой омлет обычно 20 минут. Вначале нужно взять яйца, которые мы заранее достали из холодильника.

Обязательно учтите, что яйца должны быть комнатной температуры, ведь это может существенно сказаться на пышности омлета. Поэтому дайте яйцам отлежаться в тепле около 20-30 минут.

Далее надо выбрать глубокую емкость, разбить туда яйца, влить молоко и добавить соль. Жирность молока не имеет особого значения, но я брал 3,2 процента.

Все содержимое взбиваем венчиком. Хорошо перемешиваем молоко, яйца и соль. Кстати, на этом этапе можете добавить специи, если хотите сделать омлет чуть вкуснее и пикантнее.

На сковородку отправляем кусочек масла в 30 грамм, сковорода должна быть прогрета. Топим сливочное масло до полностью жидкого состояния. Заливаем сковородку смесью и тут же убавляем огонь до минимума. Не стоит бояться, что омлет пригорит. Мы обильно смазали дно маслом, поэтому все будет ок.

Далее остается лишь накрыть крышкой посуду и ждать. Ждем примерно 10-15 минут. За это время омлет станет пышным, а его цвет будет равномерно желтым. Выключайте огонь и оставляйте под крышкой еще около пяти минут, чтобы омлет хорошо «подышал» теплым воздухом.

Все, остается лишь подать его к столу и насладиться вкусным и мягким омлетом. Нежнейшая структура, хорошая «соленость», все получилось славно. Приятного аппетита!