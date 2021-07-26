Рыбные котлеты могут быть вкусными. Сочная и вкусная рыбная закуска

Рыбные котлеты любят многие, но единицы умеют их делать так, чтобы они получались вкусными, сочными и мягкими. Хочу поделиться с вами своим любимым рецептом, благодаря которому, у вас получатся мягкая и вкусная рыбная закуска.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-минтай, горбуша;

-лук, морковь, чеснок;

-сало;

-соль, перец, специи;

-молоко;

-батон;

-панировочные сухари.

Процесс приготовления

Ингредиенты берите в любом количестве. К примеру, две тушки рыбы и 100 г сала, лук и морковь по 1 шт, чеснок по вкусу.

Рыбу разделываем и превращаем в фарш при помощи мясорубки, сало также перекручиваем.

Батон заливаем молоком и оставляем набухать.

Лук и морковь мелко режем и обжариваем на растительном масле. Остужаем и перекручиваем также при помощи мясорубки или блендером.

Смешиваем овощную массу с рыбным фаршем.

Совет: чтобы получилось еще вкуснее, добавьте кусочки сливочного масла и перекрутите фарш еще один раз.

Смешиваем фарш с батоном, заправляем солью, перцем и другими специями.

Формируем котлеты и обваливаем в сухарях.

Можно запечь их в духовке при 180 градусах около 20 – 30 минут.

Можно обжарить на сковороде в растительном масле.

В любом случае, котлеты получаются мягкими и сочными, ароматными.