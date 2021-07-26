Рыбные котлеты могут быть вкусными. Сочная и вкусная рыбная закуска

Рыбные котлеты любят многие, но единицы умеют их делать так, чтобы они получались вкусными, сочными и мягкими. Хочу поделиться с вами своим любимым рецептом, благодаря которому, у вас получатся мягкая и вкусная рыбная закуска.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-минтай, горбуша;
-лук, морковь, чеснок;
-сало;
-соль, перец, специи;
-молоко;
-батон;
-панировочные сухари.
Процесс приготовления
Ингредиенты берите в любом количестве. К примеру, две тушки рыбы и 100 г сала, лук и морковь по 1 шт, чеснок по вкусу.
Рыбу разделываем и превращаем в фарш при помощи мясорубки, сало также перекручиваем.
Батон заливаем молоком и оставляем набухать.
Лук и морковь мелко режем и обжариваем на растительном масле. Остужаем и перекручиваем также при помощи мясорубки или блендером.
Смешиваем овощную массу с рыбным фаршем.
Совет: чтобы получилось еще вкуснее, добавьте кусочки сливочного масла и перекрутите фарш еще один раз.
Смешиваем фарш с батоном, заправляем солью, перцем и другими специями.
Формируем котлеты и обваливаем в сухарях.
Можно запечь их в духовке при 180 градусах около 20 – 30 минут.
Можно обжарить на сковороде в растительном масле.
В любом случае, котлеты получаются мягкими и сочными, ароматными.
Те котлеты, которые вы готовили в духовке, можно остудить и отправить в морозильную камеру, по мере надобности их достаем и разогреваем на сковороде или в микроволновке.
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