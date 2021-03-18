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Рассыпчатый кекс

Рассыпчатый кекс получается таким удивительным. Его преимущество в том, что хранится он долго. Но не думаю, что он застоится у вас! Потому что получается таким вкусным и нежным!

Рассыпчатый кекс

Рассыпчатый кекс: ингредиенты

  1. 150 (сто пятьдесят) гр — сливочного масла
  2. 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
  3. 120 (сто двадцать) гр — крахмала картофельного
  4. пакетик ванильного сахара
  5. 4 (четыре) шт — яиц
  6. 2 (две) ст. ложки — коньяка или рома
  7. 150 (сто пятьдесят) гр — изюма
  8. сахарная пудра

Рецепт приготовления:

  • Сливочное масло должно быть размягченным, комнатной температуры. В чашу для миксера выложите сливочное масло, добавьте сахар и начните взбивать в однородную массу. Масло и сахар взбейте на большой скорости. Добавьте ванильный сахар
  • После чего, в чашу миксера добавьте яйца, по одному. Масса должна стать однородной, добавьте к ней ром или коньяк. Продолжайте смешивать дальше
  • Добавьте изюм, который следует перед замешиванием теста помыть и просушить
  • Муку просейте и добавьте в тесто. Следом за ней высыпьте крахмал. Вместо картофельного крахмала можно взять кукурузный. Массу перемешайте, но делайте это тихонько, чтобы тесто не опало. Форму для выпечки кекса смажьте сливочным маслом. Выложите в нее тесто и отправьте в духовку, разогретую до 175 градусов.
    Кекс будет выпекаться приблизительно около часа. После того, как кекс остынет, посыпьте его сахарной пудрой. Рассыпчатый кекс получился удивительным! Готовьте на здоровье.
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