Рассыпчатый кекс получается таким удивительным. Его преимущество в том, что хранится он долго. Но не думаю, что он застоится у вас! Потому что получается таким вкусным и нежным!
Рассыпчатый кекс: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр — сливочного масла
- 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
- 120 (сто двадцать) гр — крахмала картофельного
- пакетик ванильного сахара
- 4 (четыре) шт — яиц
- 2 (две) ст. ложки — коньяка или рома
- 150 (сто пятьдесят) гр — изюма
- сахарная пудра
Рецепт приготовления:
- Сливочное масло должно быть размягченным, комнатной температуры. В чашу для миксера выложите сливочное масло, добавьте сахар и начните взбивать в однородную массу. Масло и сахар взбейте на большой скорости. Добавьте ванильный сахар
- После чего, в чашу миксера добавьте яйца, по одному. Масса должна стать однородной, добавьте к ней ром или коньяк. Продолжайте смешивать дальше
- Добавьте изюм, который следует перед замешиванием теста помыть и просушить
- Муку просейте и добавьте в тесто. Следом за ней высыпьте крахмал. Вместо картофельного крахмала можно взять кукурузный. Массу перемешайте, но делайте это тихонько, чтобы тесто не опало. Форму для выпечки кекса смажьте сливочным маслом. Выложите в нее тесто и отправьте в духовку, разогретую до 175 градусов. Кекс будет выпекаться приблизительно около часа. После того, как кекс остынет, посыпьте его сахарной пудрой. Рассыпчатый кекс получился удивительным! Готовьте на здоровье.
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