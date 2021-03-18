Рассыпчатый кекс получается таким удивительным. Его преимущество в том, что хранится он долго. Но не думаю, что он застоится у вас! Потому что получается таким вкусным и нежным!

Рассыпчатый кекс: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр — сливочного масла 150 (сто пятьдесят) гр — сахара 120 (сто двадцать) гр — крахмала картофельного пакетик ванильного сахара 4 (четыре) шт — яиц 2 (две) ст. ложки — коньяка или рома 150 (сто пятьдесят) гр — изюма сахарная пудра

Рецепт приготовления: