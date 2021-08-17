Зимой муж высказал, что приготовила мало. Помидоры в медовом маринаде

Помидоры в медовом маринаде – это не только вкусно, но и полезно. В рецепте в качестве консерванта выступают мед и лимонная кислота, поэтому он точно понравится тем, кто не любит уксус.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
помидоры, 4 кг;
лук, 8 шт;
горчица в зернах, 1 ч.л в банку;
базилик;
вода, 1 л;
соль, 1 ст.л;
сахар, 3 ст.л;
мед, 1 стл;
кислота лимонная, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Томаты ля этого рецепта выбирайте черри или просто небольшие, аккуратные, с толстой и упругой кожурой, не переспелые.
Компоненты для маринада, указаны на 1 литровую банку.
Томаты промываем.
Лук берите небольшой и просто разрезаем на 4 дольки.
В банки раскладываем томаты, лук, листики свежего базилика.
Совет: базилик обладает ярким и насыщенным вкусом, поэтому по несколько листиков на банку будет достаточно.
В банки можно укладывать разноцветные томаты, получается красиво.
Заливаем кипятком и накрываем крышками, оставляем на 20 минут.
Сливаем воду.
В кипящей воде растворяем соль и сахар, мед и лимонную кислоту. Перемешиваем, закипит, снимаем.
В банки насыпаем зерна горчицы.
Заливаем маринад в банки, закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем.
Храним в подвале или в кладовке.
Томаты получаются с ярким и, главное, натуральным вкусом, с легким сладковатым привкусом за счет меда.Очень оригинальная закуска.
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