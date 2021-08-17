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Зимой муж высказал, что приготовила мало. Помидоры в медовом маринаде

Помидоры в медовом маринаде – это не только вкусно, но и полезно. В рецепте в качестве консерванта выступают мед и лимонная кислота, поэтому он точно понравится тем, кто не любит уксус.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 4 кг;

лук, 8 шт;

горчица в зернах, 1 ч.л в банку;

базилик;

вода, 1 л;

соль, 1 ст.л;

сахар, 3 ст.л;

мед, 1 стл;

кислота лимонная, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Томаты ля этого рецепта выбирайте черри или просто небольшие, аккуратные, с толстой и упругой кожурой, не переспелые.

Компоненты для маринада, указаны на 1 литровую банку.

Томаты промываем.

Лук берите небольшой и просто разрезаем на 4 дольки.

В банки раскладываем томаты, лук, листики свежего базилика.

Совет: базилик обладает ярким и насыщенным вкусом, поэтому по несколько листиков на банку будет достаточно.

В банки можно укладывать разноцветные томаты, получается красиво.

Заливаем кипятком и накрываем крышками, оставляем на 20 минут.

Сливаем воду.

В кипящей воде растворяем соль и сахар, мед и лимонную кислоту. Перемешиваем, закипит, снимаем.

В банки насыпаем зерна горчицы.

Заливаем маринад в банки, закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем.

Храним в подвале или в кладовке.

Зимой муж высказал, что приготовила мало. Помидоры в медовом маринаде

 

Томаты получаются с ярким и, главное, натуральным вкусом, с легким сладковатым привкусом за счет меда.

Очень оригинальная закуска.

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