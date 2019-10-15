Подружка сказала, что через полчасика забежит на кофе? Тогда вы успеете приготовить такие булочки

Люблю я готовить такую простую выпечку. Ягоды берите любые, можете даже использовать и фрукты.
Ингредиенты:
тесто слоеное дрожжевое 500 г
2 яйца
творог 300 г
ягоды
сметана 2 ст.л.
сахар
ванильный сахар
Приготовление:
Тесто порежьте на квадраты, посередине каждого легко ножом нарисуйте небольшой квадрат.
Края квадратов смажьте взбитым яйцом.
Смешайте творог, яйцо, сметану, сахар и ванильный сахар.
Отправьте начинку на тесто, сверху положите ягоды.
Выпекайте до румяной корочки.
При подаче посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!!!
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