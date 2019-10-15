Скатерть-Самобранка

5 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москалева
    В описании есть фарш, а среди ингредиентов я его не нашла. Сколько фарша?Царский ужин из п...
  • ира
    cпасибо автору за рецепт!Вкуснее беляшей и...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Не, ну если ногами заталкивать...)))Отличная заготовк...

Подружка сказала, что через полчасика забежит на кофе? Тогда вы успеете приготовить такие булочки


Подружка сказала, что через полчасика забежит на кофе? Тогда вы успеете приготовить такие булочки

Люблю я готовить такую простую выпечку. Ягоды берите любые, можете даже использовать и фрукты.

Ингредиенты:

тесто слоеное дрожжевое 500 г

2 яйца

творог 300 г

ягоды

сметана 2 ст.л.

сахар

ванильный сахар

Приготовление:

Тесто порежьте на квадраты, посередине каждого легко ножом нарисуйте небольшой квадрат.

Края квадратов смажьте взбитым яйцом.

Смешайте творог, яйцо, сметану, сахар и ванильный сахар.

Отправьте начинку на тесто, сверху положите ягоды.

Выпекайте до румяной корочки.

При подаче посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!!!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
1
Обсудить

Картина дня

наверх