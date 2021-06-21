Скатерть-Самобранка

5 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    А прямоугольный кусок, видимо, выкидывается... На самом деле, мудрить так не надо. Просто сразу положить треугольный ...Турецкий повар по...
  • Ирина Солодилина
    СпасибоТворожная запекан...
  • Светлана М
    ---------------------!!!!!!!!!!!!!!Живое клубничное ...

Барселонский десерт. Лакомство из морковки

Барселонский десерт поразит вас простотой приготовления и нежным, незабываемым вкусом.

Барселонский десерт: ингредиенты

Барселонский десерт

Коржи:

  1. Мука — 340 гр. (триста сорок грамм)
  2. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  3. Тёмный сахар — 200 гр. (двести грамм)
  4. Белый сахар — 200 гр. (двести грамм)
  5. Подсолнечное масло — 245 гр. (двести сорок пять грамм)
  6. Вода — 8 гр. (восемь грамм)
  7. Вяленая клюква — 100 гр. (сто грамм)
  8. Орехи кешью или грецкие- 100 гр. (сто грамм)
  9. Сырая морковь — 275 гр. (двести семьдесят пять грамм)
  10. Мускатный орех — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  11. Корица — 1,5 ч. л (полторы чайных ложек)
  12. Ром — 40 мл. (сорок миллилитров)
  13. Цедра некрупного апельсина

Крем-чиз:

  1. Сахарная пудра — 100 гр. (сто грамм)
  2. Мягкий сыр — 300 гр. (триста грамм)
  3. Масло — 100 гр. (сто грамм)

Декор:

  1. Сахар — 1/4 ст. (четверть стакана)
  2. Вода — 1/4 ст. (четверть стакана)
  3. Пластинки мандарина — 10 шт. (десять штук)

Рецепт приготовления:

  1. В холодной воде замочите клюкву на 5 минут, слейте воду, залейте ром и оставьте.
  2. Орехи порубите крупной крошкой.
  3. Все сухие ингредиенты смешайте в миске — корицу, мускатный орех, соду, соль и просеянную муку.
  4. Взбейте масло с сахаром в течение 120 секунд. Не выключая миксера, введите по одному яйца, всыпьте мучную смесь и аккуратно перемешайте.
  5. Затем добавьте изюм, цедру апельсина, тёртую морковь и орехи. Замесите тесто.
  6. Три коржа выпекайте по отдельности в форме для выпекания диаметром 16 см при температуре 160 градусов 40 минут.
  7. Каждый корж разрежьте пополам, охладите и, завернув в пищевую плёнку, на ночь отправьте в холодильник. Соберите из трёх коржей тортик, остальные три можно оставить в морозильнике до следующего раза.
  8. Займитесь прослойкой: взбейте мягкое сливочное масло с ванилином и сахарной пудрой, добавьте сыр и продолжайте взбивать.
  9. Соберите тортик: Выложите коржи один на другой, промазывая кремом и отправьте в холодильник не менее чем на 6 часов.
  10. Сверху декорируйте торт мандаринами. Нарежьте мандарин на пластины 2 мм. толщиной, выложите на пекарскую бумагу. Сварите сироп из воды и сахара.
  11. Кружочки мандарина обмочите в сиропе и выложите на противень. в духовке подсушите мандарины 70-80 минут при 110 120 градуса.
  12. Морковный торт, который уже отдохнул, сверху украсьте.

Барселонский десерт поразит вас с первого кусочка.

Барселонский десерт. Лакомство из морковки 2

 

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх