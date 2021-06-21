Барселонский десерт. Лакомство из морковки

Барселонский десерт поразит вас простотой приготовления и нежным, незабываемым вкусом.
Барселонский десерт: ингредиенты
Коржи:
- Мука — 340 гр. (триста сорок грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Тёмный сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Белый сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Подсолнечное масло — 245 гр. (двести сорок пять грамм)
- Вода — 8 гр. (восемь грамм)
- Вяленая клюква — 100 гр. (сто грамм)
- Орехи кешью или грецкие- 100 гр. (сто грамм)
- Сырая морковь — 275 гр. (двести семьдесят пять грамм)
- Мускатный орех — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Корица — 1,5 ч. л (полторы чайных ложек)
- Ром — 40 мл. (сорок миллилитров)
- Цедра некрупного апельсина
Крем-чиз:
- Сахарная пудра — 100 гр. (сто грамм)
- Мягкий сыр — 300 гр. (триста грамм)
- Масло — 100 гр. (сто грамм)
Декор:
- Сахар — 1/4 ст. (четверть стакана)
- Вода — 1/4 ст. (четверть стакана)
- Пластинки мандарина — 10 шт. (десять штук)
Рецепт приготовления:
- В холодной воде замочите клюкву на 5 минут, слейте воду, залейте ром и оставьте.
- Орехи порубите крупной крошкой.
- Все сухие ингредиенты смешайте в миске — корицу, мускатный орех, соду, соль и просеянную муку.
- Взбейте масло с сахаром в течение 120 секунд. Не выключая миксера, введите по одному яйца, всыпьте мучную смесь и аккуратно перемешайте.
- Затем добавьте изюм, цедру апельсина, тёртую морковь и орехи. Замесите тесто.
- Три коржа выпекайте по отдельности в форме для выпекания диаметром 16 см при температуре 160 градусов 40 минут.
- Каждый корж разрежьте пополам, охладите и, завернув в пищевую плёнку, на ночь отправьте в холодильник. Соберите из трёх коржей тортик, остальные три можно оставить в морозильнике до следующего раза.
- Займитесь прослойкой: взбейте мягкое сливочное масло с ванилином и сахарной пудрой, добавьте сыр и продолжайте взбивать.
- Соберите тортик: Выложите коржи один на другой, промазывая кремом и отправьте в холодильник не менее чем на 6 часов.
- Сверху декорируйте торт мандаринами. Нарежьте мандарин на пластины 2 мм. толщиной, выложите на пекарскую бумагу. Сварите сироп из воды и сахара.
- Кружочки мандарина обмочите в сиропе и выложите на противень. в духовке подсушите мандарины 70-80 минут при 110 120 градуса.
- Морковный торт, который уже отдохнул, сверху украсьте.
Барселонский десерт поразит вас с первого кусочка.
Пеките на здоровье!
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