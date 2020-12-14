Беру крабовые палочки и готовлю закуску на Новый год. Рецепт к праздничному столу

Если хотите удивить семью и своих гостей оригинальным и вкусным, но простым салатом, предлагаю воспользоваться моим рецептом. Чтобы блюдо точно получилось по рецепту, добавляйте указанные приправы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

крабовые палочки, 300 г;

орегано, тимьян, базилик, по 0.5 ч.л;

сок половины лимона;

масло растительное, 70 г;

чеснок, 1 зубчик;

паприка хлопья, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Разворачиваем крабовые палочки и всю стопочку режем тонкой соломкой.

Смешиваем все специи с паприкой и тертым на мелкой терке чесноком, соком лимона и растительным маслом.

Добавляем рубленую зелень и перемешиваем до однородности.

Выкладываем эту заправку в крабовые палочки и перемешиваем.

Накрываем емкость пленкой и ставим в холодильник на 12 часов.

Перемешиваем и подаем к столу.