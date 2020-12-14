Беру крабовые палочки и готовлю закуску на Новый год. Рецепт к праздничному столу

Если хотите удивить семью и своих гостей оригинальным и вкусным, но простым салатом, предлагаю воспользоваться моим рецептом. Чтобы блюдо точно получилось по рецепту, добавляйте указанные приправы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- крабовые палочки, 300 г;
- орегано, тимьян, базилик, по 0.5 ч.л;
- сок половины лимона;
- масло растительное, 70 г;
- чеснок, 1 зубчик;
- паприка хлопья, 0.5 ч.л.
Процесс приготовления
Разворачиваем крабовые палочки и всю стопочку режем тонкой соломкой.
Смешиваем все специи с паприкой и тертым на мелкой терке чесноком, соком лимона и растительным маслом.
Добавляем рубленую зелень и перемешиваем до однородности.
Выкладываем эту заправку в крабовые палочки и перемешиваем.
Накрываем емкость пленкой и ставим в холодильник на 12 часов.
Перемешиваем и подаем к столу.
Очень красиво выглядит салат на большом плоском блюде, можно еще украсить веточками укропа или петрушки.
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