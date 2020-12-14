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Беру крабовые палочки и готовлю закуску на Новый год. Рецепт к праздничному столу

Если хотите удивить семью и своих гостей оригинальным и вкусным, но простым салатом, предлагаю воспользоваться моим рецептом. Чтобы блюдо точно получилось по рецепту, добавляйте указанные приправы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • крабовые палочки, 300 г;
  • орегано, тимьян, базилик, по 0.5 ч.л;
  • сок половины лимона;
  • масло растительное, 70 г;
  • чеснок, 1 зубчик;
  • паприка хлопья, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Разворачиваем крабовые палочки и всю стопочку режем тонкой соломкой.

Беру крабовые палочки и готовлю закуску на Новый год. Рецепт к праздничному столу

 

Смешиваем все специи с паприкой и тертым на мелкой терке чесноком, соком лимона и растительным маслом.

Добавляем рубленую зелень и перемешиваем до однородности.

Выкладываем эту заправку в крабовые палочки и перемешиваем.

Беру крабовые палочки и готовлю закуску на Новый год. Рецепт к праздничному столу

Накрываем емкость пленкой и ставим в холодильник на 12 часов.

Перемешиваем и подаем к столу.

Беру крабовые палочки и готовлю закуску на Новый год. Рецепт к праздничному столу

Очень красиво выглядит салат на большом плоском блюде, можно еще украсить веточками укропа или петрушки.

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