Салат Генерал со свеклой: сытный и остренький салат с мужественным названием

Салат Генерал со свеклой – сытный, такой в меру остренький. Отличный вариант и для праздничного стола. Безумно вкусно!
Салат Генерал со свеклой: ингредиенты
- 200 (двести) гр – отварного мяса
- 2 (две) шт – вареной свеклы
- 2 (две) шт – вареной моркови
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- Майонез
- 2 (два) зубчика – чеснока
Рецепт салата Генерал со свеклой:
- Отварите мясо и нарежьте его мелкими кусочками. Добавьте к нему измельченный чеснок, майонез (немного) и перемешайте
- Вареную свеклу натрите на крупной терке
- Вареную морковь тоже натрите на крупной терке
- Сыр и яйца на терке
- Формируем салат слоями. Сначала мясо, затем сыр, яйца, морковь, свекла. Каждый слой смазывайте небольшим количеством майонеза
- Сверху украсьте салат зеленью и отправьте в холодильник на пару часов, перед подачей, он пропитается
Салат Генерал со свеклой удался на славу!
Также к этому салату отлично подойдут и соленые огурчики. На здоровье!
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