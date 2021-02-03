Салат Генерал со свеклой: сытный и остренький салат с мужественным названием

Салат Генерал со свеклой – сытный, такой в меру остренький. Отличный вариант и для праздничного стола. Безумно вкусно!

Салат Генерал со свеклой: ингредиенты

200 (двести) гр – отварного мяса 2 (две) шт – вареной свеклы 2 (две) шт – вареной моркови 100 (сто) гр – твердого сыра Майонез 2 (два) зубчика – чеснока

Рецепт салата Генерал со свеклой:

Отварите мясо и нарежьте его мелкими кусочками. Добавьте к нему измельченный чеснок, майонез (немного) и перемешайте

Вареную свеклу натрите на крупной терке

Вареную морковь тоже натрите на крупной терке

Сыр и яйца на терке

Формируем салат слоями. Сначала мясо, затем сыр, яйца, морковь, свекла. Каждый слой смазывайте небольшим количеством майонеза

Сверху украсьте салат зеленью и отправьте в холодильник на пару часов, перед подачей, он пропитается

Салат Генерал со свеклой удался на славу!

Также к этому салату отлично подойдут и соленые огурчики. На здоровье!