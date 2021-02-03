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Салат Генерал со свеклой: сытный и остренький салат с мужественным названием

Салат Генерал со свеклой – сытный, такой в меру остренький. Отличный вариант и для праздничного стола. Безумно вкусно!

Салат Генерал со свеклой: ингредиенты

Салат Генерал со свеклой

  1. 200 (двести) гр – отварного мяса
  2. 2 (две) шт – вареной свеклы
  3. 2 (две) шт – вареной моркови
  4. 100 (сто) гр – твердого сыра
  5. Майонез
  6. 2 (два) зубчика – чеснока

Рецепт салата Генерал со свеклой:

Салат Генерал со свеклой

  • Отварите мясо и нарежьте его мелкими кусочками. Добавьте к нему измельченный чеснок, майонез (немного) и перемешайте
  • Вареную свеклу натрите на крупной терке
  • Вареную морковь тоже натрите на крупной терке
  • Сыр и яйца на терке
  • Формируем салат слоями. Сначала мясо, затем сыр, яйца, морковь, свекла. Каждый слой смазывайте небольшим количеством майонеза
  • Сверху украсьте салат зеленью и отправьте в холодильник на пару часов, перед подачей, он пропитается

Салат Генерал со свеклой удался на славу!

Салат Генерал со свеклой

Также к этому салату отлично подойдут и соленые огурчики. На здоровье!

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